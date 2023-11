Pièce Unique ruimt in het voorjaar van 2024 plaats voor nieuw sfeercafé van Robbe Dejonckheere

Jongerencafé Pièce Unique verdwijnt. Laura Perneel, de huidige uitbaatster van het café, geeft op 1 januari de sleutels door aan Robbe Dejonckheere van het naastgelegen café d’Hespe. En die laatste is van plan om een compleet nieuw hoofdstuk te starten met het pand. “Het wordt een volledig nieuw café, met een nieuwe naam en een nieuw concept, een beetje in de stijl van Den Arend.”

Einde van een tijdperk

Voor Laura (27), die al tien jaar in de Pièce werkt, waarvan de laatste vier als uitbaatster, wordt het einde van de Pièce ook het einde van een tijdperk. “Ik heb al veel traantjes gelaten”, geeft ze toe.

“Maar eerlijk is eerlijk, de laatste jaren draaide het café wat minder en de tijd is rijp voor een nieuw hoofdstuk. Ik heb nu de kans om het over te laten en die kans kon ik gewoon niet laten liggen. Natuurlijk is het met pijn in het hart, maar tegelijk is het ook wel een last die van mijn schouders valt. Al gaan we uiteraard in stijl afsluiten. De laatste week van december wordt de afscheidsweek van de Pièce. Ik ben volop dj’s aan het contacteren die hier destijds groot zijn geworden, voor een allerlaatste feestje.”

Geen jongerencafé meer

Vanaf januari begint Robbe dan met een grondige metamorfose. “Nu is het café eigenlijk een grote zwarte doos. Alle respect voor de lange geschiedenis van de Pièce, maar we gaan alles omgooien. Het potentieel voor een nieuw concept is enorm. Het zal geen jongerencafé meer zijn. Per slot van rekening hebben we er met d’Hespe eentje naast de deur en het is niet de bedoeling dat ik mezelf ga beconcurreren. Los daarvan is er voor jongeren best een ruim aanbod. Voor vijfentwintigplussers, dertigers en veertigers is dat aanbod beperkter en daar wil ik verandering in brengen.”

“De voorbije maanden zijn we volop cafés gaan bezoeken om ideetjes op te doen voor het interieur. Het nieuwe café – de naam houden we nog even geheim – moet een plek worden waar je op het gemak iets kunt drinken, maar waar ook ruimte is voor een feestje. Mogelijk voorzie ik ook een beperkt aanbod tapas en kleine gerechtjes, maar daar ben ik nog niet over uit.”

Meer mogelijkheden

Lieze Baert van Den Arend, de vriendin van Robbe, bedacht mee het nieuwe concept. “Met Den Arend bereiken we een heel breed publiek. Maar te vaak moeten we helaas mensen teleurstellen omdat het café vol zit”, zegt ze. “En Den Arend is niet ruim genoeg voor pakweg een optredentje. In het nieuwe café zal dat wel kunnen, terwijl je het ook kunt afhuren voor een receptie of een babyborrel of dergelijke. Er zal in het nieuwe café ruimte zijn voor alles waar er vraag naar is. Ik geloof bovendien heilig dat horecazaken elkaar alleen maar versterken. Dat merk je nu al in de praktijk. Mensen die pakweg bij Osar (het nieuwe wijnrestaurant in de Kortrijkstraat, red.) zijn gaan eten komen vaak na het eten bij ons nog iets drinken. Maar we hebben niet altijd plaats. Straks komt er een adresje bij waar ik de mensen in zulke gevallen heen kan sturen.” (SV)