Picon de Nouvion is één jaar

Het is een jaar geleden dat Bert Gunst (45), de veelzijdige schepen, cafébaas, leraar en ondernemer, met een vleugje humor en een flinke dosis creativiteit, het aperitiefdrankje ‘Picon de Nouvion: The Great Taste of Café René’ lanceerde. Dit bijzondere drankje, een eerbetoon aan de geliefde serie ‘Allo Allo!’, heeft zich inmiddels stevig in de regio gevestigd en wordt met enthousiasme ontvangen door liefhebbers van zowel de televisiereeks als van het aperitiefdrankje.

Bert Gunst is nooit verlegen om een stunt. In 2012 werden Hendrik Geeraert en Karel Cogge als twee streekbieren in de markt gezet. Het was ook in oktober 2012 dat Berts lokale betrokkenheid hem naar het schepenambt voor Toerisme leidde. Een jaar later, in maart 2013, lanceerde hij The Newport Times, een themakroeg die al snel een favoriet werd in de Nieuwpoortse Langestraat. In 2014 kwam een paté op basis van Geeraert-bier op de markt. In 2015 werd The Newport Times verkozen als de beste kroeg van Nieuwpoort in termen van sfeer, assortiment en aanbod. Het was ook Bert die de wereldberoemde Guy Siner, bekend als Luitenant Gruber in Allo Allo!, naar Nieuwpoort haalde om de mini-theaterruimte te openen in februari 2015. Dit was slechts het begin van zijn nauwe band met de cast van de BBC-reeks. In 2016 en 2018 bracht Bert zelfs drie acteurs van Allo Allo! naar Nieuwpoort om de bevrijding van de stad in 1944 te herdenken. Samen met Hendrik Verslype was Bert Gunst de drijvende kracht achter het openen van de zomerbar Le Jardin in een historische stadsboerderij in Nieuwpoort. En dan, in november 2022, werd de Picon de Nouvion gelanceerd, naar het recept van René Artois uit Allo Allo! Officer Crabtree, gespeeld door Arthur Bostrom, maakte de oversteek om de Picon te proeven en te promoten. De naam verwijst naar het dorpje waar de opnames van Allo Allo! plaatsvonden, en zoals Bert zegt: “De naam kan je zelfs na tien Picons nog vlot uitspreken.” (lacht) Het recept voor dit aperitiefdrankje kreeg Bert van de acteurs van de Britse serie zelf, na een ontmoeting op de beurs The War and Peace show in Engeland.

Signeersessies

Op zondag 8 oktober komen luitenant Hubert Gruber, soldaat Helga Geerhart en Herr Otto Flick de flessen Picon de Nouvion signeren ter gelegenheid van de verjaardag. De signeersessies vinden plaats van 10.30 uur tot 12.30 uur in de Carrefour van zowel Nieuwpoort-Stad als Nieuwpoort-Bad. (PG)