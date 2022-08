Piccola Italia kiest voor nieuwe locatie

Piccola Italia, bekend voor hun lekkere pizza’s en uitgelezen Italiaanse specialiteiten, vind je na negen jaar op een nieuwe locatie. Ze verhuisden hun trattoria van de hoek van de Verwerijstraat en het St.-Michielsplein naar een nieuw pand in de Wallenstraat.

Edush Pepaj (39) en Orjeta Kurtulaj (26) en hun team hadden al een tijdje behoefte aan wat extra ruimte. “Toen we te horen kregen dat het pand waarin we momenteel huizen sowieso werd verkocht, kwamen onze plannen in een stroomversnelling”, vertelt deze papa van Oredisa (7) en Edor (4), die al 23 jaar ervaring heeft in het horecagebeuren.

Familiaal karakter

“De knepen van het vak heb ik in Oostende geleerd. Na een tijdje verlangde ik om met een eigen zaak te starten. In 2013 vonden we een geschikt pand in Roeselare en ging mijn droom in vervulling. In het begin hebben we ons toch wel wat moeten aanpassen aan de West-Vlaamse mentaliteit”, bekent Edush, die Albanese roots heeft. “Vandaag voelen wij ons volledig aanvaard en we bouwden ondertussen een trouw cliënteel op. Vooral het familiale karakter van onze zaak en het feit dat we onze gerechten elke dag opnieuw met veel passie weten te bereiden, kon de voorbije jaren al heel wat Roeselarenaars overtuigen. Mensen laten genieten van lekker eten en tussendoor een babbeltje slaan met de vaste klanten geeft mij veel voldoening.”

Pizza Burrata

“In het nieuwe pand hebben we een grotere keuken en kunnen we ongeveer veertig klanten een plekje geven, wat dubbel zoveel is als nu. Ons pizza- en pastaconcept blijft eigenlijk hetzelfde. Iets dat met plezier gesmaakt wordt, moet je helemaal niet veranderen”, grinnikt Edush. “Vooral onze Pizza Burrata is populair.”

Burrata is een lekkere kaas die gemaakt is van mozzarella en room. Met deze nieuwe stap heeft dit sympathieke horecakoppel zijn ultieme droom verwezenlijkt.

Piccola Italia is dus verhuisd van het Sint-Michielsplein naar de Wallenstraat 33.

Open van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 14 uur en van 17 tot 21 uur. Op zon- en feestdagen telkens vanaf 12 uur. (KK)

Meer info op piccola-italia.be