Piazza Carlito’s in Sint-Andries installeert pasta-automaat

Bij Piazza Carlito’s aan de Platse in Sint-Andries kun je ook 24 op 7 terecht om pasta en andere Italiaanse lekkernijen uit een automaat te halen. “Ideaal voor op onze sluitingsdagen en het verlicht de takeaway vanuit het restaurant zelf”, zegt zaakvoerster Nele Caus.

Bij Piazza Carlito’s aan de Gistelse Steenweg, ter hoogte van ‘de Platse’ in Sint-Andries, kun je sinds 2012 terecht voor ovenverse pizza’s, pasta, risotto en andere Italiaanse specialiteiten. Het is het broertje van het in 2005 opgerichte Carlito’s in de Brugse binnenstad, in de Hoogstraat. “Piazza Carlito’s is gesloten op maandag en dinsdag, maar we krijgen op die dagen nog altijd veel telefoons binnen van mensen die alsnog iets willen komen eten of iets willen komen afhalen”, zegt Nele Caus, ook bekend als gemeenteraadslid voor N-VA. Ze runt de zaak samen met haar partner Karel Hessels. “Toen we een tijdje terug op de horecabeurs in Bredene kennis maakten met installateurs en leveranciers van voedingsautomaten, begonnen we er dan ook ernstig over na te denken om zo’n automaat bij onze zaak te laten installeren. Het is ideaal om onze klanten zo toch een aanbod te bieden op onze sluitingsdagen. En als het restaurant geopend is, kan het ook verlichtend werken voor de keuken, van waaruit we ook nog steeds takeaway organiseren.”

In de automaat vind je voor alle duidelijkheid niet alle gerechten vanop de menukaart terug, maar wel een aanbod aan schotels in microgolfbestendige verpakking om thuis eenvoudig op te warmen. “Het gaat dus voornamelijk om pasta, maar er zit ook risotto in ons automaat. In de toekomst gaan we het aanbod wellicht nog uitbreiden met een assortiment aperitiefhapjes en misschien ook wel enkele gerechtjes met vis en andere Italiaanse specialiteiten”, geeft Nele Caus nog mee.

Info: www.carlitos.be