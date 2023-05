Peter Verbeke is Clubmember bij Orde 33 Masterchefs

Het 59ste Magistraal Kapittelbanket van de 33 Masterchefs of Belgium haalde met zowat 500 deelnemers in de Salons Saint Germain in Diksmuide het kruim van de Belgische chefs op het podium. Peter Verbeke, directeur van de Hotelschool Ter Duinen Koksijde, werd in de Orde opgenomen als Clubmember.

Peter Verbeke (57) is directeur van de prestigieuze hotelschool Ter Duinen in Koksijde, een functie die hij intussen sinds januari 2022 uitoefent in combinatie met het priesterschap van de parochiale eenheid Ster der Zee in Koksijde. Zijn onverdroten inzet voor de school en de parochie is uniek. “De school zowel als het priesterschap geven me veel voldoening. De leerlingen naar een zo hoog mogelijk peil toewerken is onze boodschap. We hebben topleraars in huis. Getuige daarvan zijn de vele topchefs die onze school intussen aan het fornuis ziet groeien en het vaandel van onze topschool graag laten wapperen, al decennialang”, zegt kersvers Clubmember Orde 33 Masterchefs Belgium Peter Verbeke.

Kloppende hart

Het is duidelijk, de directeur van de hotelschool Ter Duinen in Koksijde treedt hier meteen in de voetsporen van zijn illustere voorgangers-pastoors E. H. Jozef Berten, E. H. Jan Decosters, E. H. André Decoster, E. H. André Avonture, E. H. Gaby Vandendriessche, E. H. Pedro Nollet, E. H. Hendrik Notredaeme en de eminente heren René Menu en Raf Sonneville, allen directeuren die de school sinds de oprichting, nu 77 jaar geleden, uitbouwden tot het kloppende hart van hotel- en restaurantsector in ons land. Dit met een reputatie die tot ver buiten de landsgrenzen reikt.

Traditie

“Het is inderdaad een traditie dat de directeur van de hotelschool opgenomen wordt als Clubmember van de Orde. Maar goed, de Orde is hier als het ware in 1962 in de school geboren, met dank aan enkele praktijkleraars. Vandaag behoort de Orde 33 Masterchefs tot een van de grootste in zijn genre. Onze leerlingen zorgen steevast voor de bediening en heel wat ex-leerlingen zijn intussen al Masterchef of CTB binnen de Orde. En ook nu mogen we terugblikken op een uitstekend organisatie, een samenwerking van de Orde 33 Masterchefs, de directie Salons Saint Germain en onze school. Klasse en professionaliteit ten top. We mogen fier zijn daar dan ook deel te mogen van uitmaken”, besluit directeur Peter Verbeke trots. (GK)