Peter Goossens verkoopt Hof van Cleve en wil zich focussen op nieuw restaurant in Knoks luxehotel La Réserve

Na een carrière van liefst 37 jaar zullen Peter Goossens en zijn echtgenote eind dit jaar definitief afscheid nemen van hun restaurant Hof van Cleve. De bekendste en meest gelauwerde chef-kok van dit land wil zich volledig toeleggen op het nieuwe restaurant dat in het luxehotel La Réserve in Knokke de deuren zal openen.

Eind 2023 trekken Peter Goossens (59) en zijn echtgenote Lieve Fermans de deur van het met drie Michelinsterren bekroonde restaurant Hof van Cleve voorgoed achter zich dicht.

Bijna vier decennia lang stond Goossens er in Kruisem, op een steenworp van Waregem, achter het fornuis. Straks geeft hij de fakkel door aan zijn rechterhand Floris Van Der Veken. Die neemt de zaak over en zal zowel de naam als het team behouden.

Culinair walhalla

Peter Goossens opende Hof van Cleve in 1986 en bouwde er sindsdien een ijzersterke reputatie op. Het restaurant wordt wereldwijd als een culinair walhalla beschouwd. In 2004 beloonde de restaurantgids Gault&Millau hem met een topscore van 19;5 op 20, een jaar later volgde de derde Michelinster.

Peter Goossens en zijn echtgenote Lieve Fermans. © BELGA

Beide quoteringen wist het restaurant sindsdien te behouden, een unicum in de wereld van de topgastronomie. Hof Van Cleve is daarnaast ook al jaren een vaste ware in de top vijftig van de beste restaurants ter wereld.

La Réserve

Peter en Lieve willen het iets rustiger aan doen, maar de drive blijft aanwezig. In januari raakte al bekend dat de sterrenchef de leiding zal nemen in het volledig vernieuwde restaurant van het luxehotel La Réserve. Ondernemer Mark Coucke en de Oostendse projectontwikkelaar Bart Versluys willen het hotel tot het kroonjuweel van onze kust laten uitgroeien. Goossens zal de volledige verantwoordelijkheid, coördinatie en receptuur voor zijn rekening nemen”, klonk het eerder vanuit die hoek.

La Réserve wordt momenteel grondig verbouwd en wil deze zomer opnieuw openen. Het restaurant zal 150 plaatsen tellen en tekent voor een keuken vol Belgische klassiekers zoals steak tartaar, paling in het groen en vol-au-vent.

© Belga