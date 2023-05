Peter Goossens onthult nieuw restaurant ‘La Rigue’ in Knokke-Heist

‘La Rigue’, zo zal het restaurant in het luxehotel La Réserve in Knokke heten, wanneer Peter Goossens er half juli neerstrijkt. Dat kondigt de sterrenchef aan.

Het vinden van een naam bleek niet zo moeilijk. “We waren er eigenlijk vrij snel uit”, vertelt Goossens. “Met La Réserve als aanzet en een woordspeling rond het begrip ‘rigueur’, een Frans begrip dat naar het schijnt mijn keukenaanpak typeert, kwamen we al snel uit op La Rigue.”

Grillgerechten

Klassiekers uit de Belgisch en Franse restaurantkeuken, op basis van lokale ingrediënten, zullen er centraal staan. Op de kaart staan onder meer grillgerechten en bereidingen aan het spit.

In februari raakte al bekend dat Goossens zijn driesterrenrestaurant Hof van Cleeve in Kruishoutem heeft verkocht aan rechterhand Floris Van Der Veken. Vanaf deze zomer neemt hij de leiding over de keuken van La Réserve. Het hotel is in handen van Marc Coucke en Bart Versluys. Zij zullen er de komende jaren meer dan 7 miljoen euro in investeren.