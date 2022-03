Peter en Greet bouwen oude hoeve om tot ecologische eventlocatie in Staden: “We waren meteen verkocht”

Peter Demey en Greet Wyseur verbouwden een oude hoeve langs de Provinciebaan tot een eventlocatie met vakantiehuis. In Hoeve Wabi Sabi, genoemd naar een Japanse levensfilosofie, is er ruimte voor het geven van cursussen, maar je kan er ook feesten. Peter en Greet trekken ook voluit de ecologische kaart.

Peter Demey (55) baatte samen met zijn twee broers een houtzagerij uit. “Na 38 jaar was het tijd voor iets anders”, vertelt Peter.

“Eigenlijk was het mijn bedoeling om meubels en andere zaken te maken met gerecycleerde materialen. Daarvoor was ik op zoek naar een loods. De hoeve stond al een tijd te koop en ik ging een kijkje nemen. Misschien bood de schuur wel een mogelijkheid om er een atelier in onder te brengen. Toen we een kijkje gingen nemen, waren zowel ik als mijn echtgenote onmiddellijk verkocht. We zagen ook meteen de mogelijkheden.”

“We hebben vroeger veel cursussen gevolgd en zagen in de schuur de ideale locatie om cursussen te laten doorgaan”, pikt Greet (54) in. “Ook voordrachten, teambuildings en kleinschalige optredens kunnen zeker. Er is ook gelegenheid om feestjes te geven.”

“We mikken daarbij vooral op familiefeesten zoals babyborrels, communies en verjaardagen. Wie de zaal huurt, zorgt zelf voor drank en een traiteur. Daarnaast is het vroegere woongedeelte ook omgebouwd tot vakantiewoning. Deelnemers aan cursussen kunnen er blijven overnachten, maar uiteraard kunnen ook vakantiegangers er terecht.”

Ecologisch aspect

“Na de aankoop van de hoeve heb ik vanaf januari 2020 vooral veel opgeruimd”, gaat Peter verder. “Het eerste half jaar hebben we ook bekeken wat we precies wilden en hoe we alles zouden aanpakken. Half juli 2020 heb ik de nodige vergunningen aangevraagd. Dankzij corona hebben we ruim de tijd gekregen om alles rustig naar wens te verbouwen.” Bij de verbouwingen hadden Peter en Greet veel oog voor het ecologische.

“Zo werd het dak van de schuur geïsoleerd met papiersnippers, terwijl de muren geïsoleerd werden met hennepblokken bepleisterd met leem”, legt Peter uit. “Daarnaast plaatsten we zonnepanelen en hebben we een warmtepomp. Verder bestaat onze parking uit waterdoorlatende grasdallen en gebruiken we geen sproeistoffen. We willen mensen ervan bewust maken dat je ook anders, met een meer ecologische voetafdruk kan leven. Daarmee gaan we de wereld niet veranderen, maar een beetje bewustwording is zeker niet slecht.”

Volkstuinproject

De hoeve kreeg de naam Wabi Sabi mee. “Wabi Sabi is een Japanse levenshouding die eigenlijk de perfecte imperfectie betekent”, weet Greet. “Via een vriendin hoorden we de term voor het eerst. De naam is bij ons blijven hangen. We vonden ‘Wabi Sabi’ perfect bij de hoeve passen. Die straalde de schoonheid van imperfectie uit.” Peter en Greet openden de deuren van Wabi Sabi voor het eerst in augustus, maar dienden in de herfst door corona te sluiten. Nu de hoeve weer open is, barsten ze van de plannen.

“We denken er aan om in samenwerking met Velt een cursus moestuinieren aan te bieden, terwijl we op termijn ook denken aan een volkstuintjesproject”, vertelt Peter. “In de toekomst willen we nog meer de kinderen aanspreken om in de natuur te spelen: kampen bouwen met takken, de omgeving verkennen vanuit een uitkijktoren of boomhut, spelen in een weide, … Misschien organiseren ouders hier dan wel een verjaardagsfeestje voor hun kinderen en hun vriendjes.”

“Op termijn hoop ik ook te starten met het maken van buitenmeubelen en creatieve zaken met recuperatiemateriaal. Ik hoopte daarmee te beginnen in 2020, maar het is even anders gelopen.” De polyvalente zaal van Hoeve Wabi Sabi kan al gehuurd worden, de vakantiewoning moet na Pasen af zijn.

(CB)