Peter (57) opent ‘Sweet&Salt’ in Knokke-Heist: “Een gezellige plek waar mensen met de glimlach ontvangen worden”

Peter Jehin (57) en zijn echtgenoot verhuisden enkele jaren geleden definitief naar zee en starten nu hun eigen koffiehuis in Knokke-Heist waar je ook terecht kan voor ontbijt, een kleine lunch en fingerfood.

Peter is enthousiast en straalt dat in alles uit. Maar stress? Neen, daar is geen sprake van. Met ‘Sweet&Salt’ is de vijftiger dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Hij groeide op in de horeca en was twaalf jaar lang het gezicht van een koffiehuis in Westmeerbeek in Antwerpen. Toen het huurcontract in 2021 daar afliep, ging hij op zoek naar een nieuwe uitdaging. En die vond hij aan de kust.

Veel passage

De band met de zee en in het bijzonder Knokke-Heist was er weliswaar altijd al. Samen met echtgenoot Ludo Troubleyn was Peter al heel lang een ‘vaste klant’ in de kustgemeente en hadden ze een eigen vakantiechalet op een camping. Tot ze in 2021 besloten om definitief te verhuizen naar zee. “Uiteindelijk vonden we een huis in Zeebrugge, hier even verderop”, doet Peter het verhaal. “Het was eigenlijk onze bedoeling om vooral te genieten. Ik ging aan de slag in een supermarkt, maar al snel besefte ik dat ik de horeca miste. Ook al deed ik het werk héél graag, na tweeënhalf jaar besloot ik de stap weer te wagen. We bezochten diverse panden in de buurt en uiteindelijk kwamen we hier terecht. Een prachtige locatie met veel passage en vlakbij de zee.”

Op een maand tijd toverde Peter het pand om tot een gezellig koffiehuis waar je ‘s ochtends na reservatie kan ontbijten en ‘s middags genieten van een kleine lunch. In de namiddag is er de mogelijkheid om fingerfood, gebakjes en verse wafels te bestellen. “Ik ben bakker van opleiding en maak alles zelf. Taarten, gebakjes en zelfs de confituur en choco bij het ontbijt. Half werk wou ik niet doen. Als ik iets doe, is het voor de volle honderd procent. Ook de details moeten kloppen. Een voorbeeldje? De gouden lepeltjes en onderzetters bij de koffie”, knipoogt hij.

Gezellige, huiselijke sfeer

Peter mikt met ‘Sweet&Salt’ – een ludieke verwijzing naar het zoete van de gebakjes en het zoute van de zee – zowel op de vaste inwoners als toeristen. “Mensen mogen vooral een huiselijke, gezellige sfeer verwachten. Samen met een leuke babbel. Onze kaart is eerder beperkt, maar tegelijk is dat een bewuste keuze. Ik ga voor kwaliteit. De rest moeten de klanten vooral zelf ontdekken”, zegt Peter met een brede glimlach. (MM)