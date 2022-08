Personeelstekort dwingt Belair restaurantgedeelte te sluiten: “We zijn bezorgd over de toekomst”

Het personeelstekort aan de kust in de horeca blijft duren. Jan Vercruysse, uitbater van horecazaak Belair in de Oostendse luchthaven, moet het restaurantgedeelte noodgedwongen sluiten wegens een tekort aan personeel. “De coronaperiode heeft heel veel kapotgemaakt en mensen hebben de kant van minder werken leren kennen”, klinkt het.

Sinds 33 jaar baat Jan Vercruysse zowel het brasserie- als het restaurantgedeelte uit van de enige horecazaak die de Oostendse luchthaven rijk is. Nog nooit stond hij voor de problemen waarmee hij nu geconfronteerd wordt: personeelstekort. De man zit dan ook met de handen in het haar en moet noodgedwongen het restaurantgedeelte sluiten.

“Aan de kust is het momenteel onmogelijk om gemotiveerd personeel te vinden dat enige ervaring heeft in de horecasector”, vertelt Jan. “We hebben een kok die vertrekt, iemand in ziekte en we kwamen al handen tekort. Dan zit er niets anders op dan het restaurantgedeelte te sluiten tot minstens al eind september. Dan gaat de storm langs de kust gaan liggen en komt er wat horecapersoneel vrij. De brasserie blijft voorlopig wel open, maar ook daar is het roeien met de riemen die we hebben. Voor het eerst in jaren moeten we een sluitingsdag hanteren om het voor ons ander personeel haalbaar te houden.”

De horecauitbater wijt het tekort aan personeel aan de coronacrisis. “Mensen waren het gewoon geworden om thuis te zitten en sommigen zijn nadien gewoon niet meer teruggekeerd naar de horeca”, gaat het verder. “Daarnaast vinden we amper personeel dat echt gemotiveerd is. Het begint volgens mij al bij de opleiding. De scholen moeten die gasten veel beter voorbereiden op het werkveld. En er zijn volgens mij te veel voordelen voor wie niet werkt. Ook daar moet wat aan gedaan worden. Nochtans kan je in de horeca aardig wat verdienen, maar je moet willen werken, he. Mensen die gemotiveerd zijn, voor zowel in de keuken als in de zaal, mogen zich altijd aanbieden.”

Niet meteen een oplossing

Bij Horeca Middenkust zijn ze zich bewust van het probleem aan de kust. “Het blijft moeilijk om geschikt en goed personeel te vinden in de sector”, zet Bart Boelens, voorzitter van Horeca Middenkust. “In het verleden werden een aantal vaste mensen nog vervangen door jobstudenten, maar ook dat is verleden tijd. We zijn bezorgd over de toekomst. Vroeger kwamen heel veel mensen uit grote gezinnen, maar we merken dat de tijd van de babyboom voorbij is en dat betekent ook minder werkkrachten voor de toekomst. Daarnaast wordt het werklozen inderdaad veel te gemakkelijk gemaakt. We weten heel goed wat het probleem is, maar we hebben er niet meteen een oplossing voor. We weten nu al dat het een probleem wordt dat jaren zal aanslepen.”

Ook de VDAB gaf eerder al aan het tij snel te willen keren. Zo kan je op vandaag een horecaopleiding bij de VDAB in acht weken voltooien in plaats van acht weken opleiding en een stage van zes weken. VLAIO, Travi, VDAB en Syntra slaan bovendien de handen in elkaar voor een horecabooster. Via een tweedaagse opleiding boosten de deelnemers hun zaalskills. Met de horecaboosters wil men de keuze om een job in de horeca uit te oefenen, stimuleren. Op zaterdag 27 en maandag 29 augustus zijn er bij Syntra West infomomenten. Je komt er alles te weten over deze opleiding. De ingang in de campussen Oostende, Brugge, Roeselare, Ieper en Kortrijk is vrij. Meer info op www.syntrawest.be.