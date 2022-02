Pepino en Tessa Hajdari starten ‘Bella Italia’ op Zuidwege: “Zedelgem heeft nood aan een Italiaans restaurant”

Op Zuidwege hebben Pepino en Tessa Hajdari een Italiaans restaurant geopend. In Bella Italia serveren ze pasta’s, pizza’s en andere typisch Italiaanse vlees- en visgerechten. “Dit is ons tweede restaurant, ook in Gistel hebben we een Bella Italia”, aldus de zaakvoerders die tijdens de eeuwwisseling vanuit het Italiaanse Napels naar de Koningin der Badsteden verhuisden.

Bella Italia is gevestigd in het pand op Zuidwege, waar vroeger het gelijknamige restaurant Zuidwege zat. Dit is al het tweede Italiaanse restaurant voor zaakvoerders Pepino en Tessa Hajdari, beiden 43 jaar. “In 2000 zijn we van Napels naar Oostende verhuisd”, begint Pepino.

“Onze eerste zaak, die ook Bella Italia noemt, zijn we gestart in de Hoogstraat in Gistel. Dat restaurant draait heel goed, daarom wilden we nu een nieuw Italiaans lanceren in Zedelgem. Hier op Zuidwege vonden we daarvoor een geschikt pand. Wij hebben voor alle duidelijkheid niets te maken met het voormalige restaurant Bella Italia in Loppem. We wisten zelfs niet dat er in Loppem nog een gelijknamig restaurant is geweest. Het waren klanten die het ons vertelden.”

Steeds volzet

In het nieuwe restaurant op Zuidwege is plaats voor 70 personen. “Dat is geen couvert te weinig zo blijkt, want sinds onze opening was de zaak ‘s avonds steeds volzet. Het mag dus duidelijk zijn dat er in Zedelgem nood was aan een Italiaans restaurant”, vervolgt Pepino. Hij staat met een souschef in de keuken, zijn echtgenote Tessa doet de zaal en er is ook een bar- en pizzaman. Ook zoon Denis (21) is in de zaak gestapt.

In Bella Italia serveren ze pizza’s, pasta’s en typische Italiaanse vlees- en visgerechten. “Maar de mensen kunnen hier bijvoorbeeld ook kaas- en garnaalkroketjes eten. Er is voor elk wat wils en ook afhalen is mogelijk.”

Bella Italia is voorlopig elke dag open van 11.30 tot 14.30 uur en van 18 tot 22 uur. “We beslissen binnenkort welke sluitingsdag we kiezen. We zullen dit ten gepaste tijde bekendmaken op onze Facebookpagina.”

