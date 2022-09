Peegie heeft er 22 nieuwe ‘moaten’ bij: Van kinesitherapeut tot cafébaas

In september verzamelen de Moaten van Peegie traditioneel aan het beeld op de Grote Markt. Dit jaar stond Peegie er wat mistroostig bij, want door een fikse najaarsbui werden zijn 22 nieuwe maten geïntroniseerd in Koers.

Dominik Daeninck was de eerste die het begeerde lint van Peegie kreeg. De kok van Suurplas haastte zich meteen daarna naar zijn keuken waar hij ondertussen vijftien jaar in de potten roert. Schepen Francis Debruyne was de tweede die op Peegies zulle mocht stappen. Als je in een boerderij op Schiervelde uit 1600 opgroeide, die toen al door zijn voorouders werd bewoond, verdien je natuurlijk het Peegie erelint.

Enkele jaren ging het van 250 brandweerkorpsen naar 34. Stadsgenoot Donald Withouck werd de eerste commandant van Midwest. Ook brandweerman Bert Vanhuyse is maat geworden en kreeg van Peegie een onontvlambare medaille. Frederik De Clercq week enkele jaren geleden uit naar Ieper, maar dat werd hem vergeven omdat hij Roeselare en het plaatselijke dialect in het hart draagt.

Voormalig gemeenteraadslid Trees Coffyn, actief binnen Vlas, werd geboren in 1940 op de dag dat het ziekenhuis van Roeselare werd gebombardeerd. Thomas Vanrobays zou Peegies beste maat kunnen geweest zijn, want ook hij is beroepshalve – als commercieel verantwoordelijke – hele dagen op trim door het land. Lid van bierproefclub ’t Plakkertje Filip Mareels zet zich elke tweede zaterdag van oktober in voor ’t Bierfestival van RSL en Marie-Christine Houthoofd verdient nog meer dan anderen om maat van Peegie te worden, want haar roots liggen op de Nieuwmarkt.

Als Peegie moe van het lange rechtstaan op de Grote Markt een goede designzetel zoekt, kan hij terecht bij David Phlypo van Samyn Wonen en kinesitherapeut Grietje Houvenaghel kan de stramme ledematen weer soepel krijgen. Gemeenteraadslid Stephanie Davidts is voorzitter van Jong CD&V en is in de stad net als Peegie vroeger altied ip de bjeen en ip de straete.

Cultuurambassadeur

Willem Denys schreef een gedicht voor de geboorte van Magda Moerman die ooit als eerste vrouw voor brouwer studeerde, maar zich nu vooral bezig houdt met de rally Omloop van Vlaanderen. Aline Verackx, dochter van moaten Michel en Katrien, beklom ooit de Mont Ventoux en de Galibier, en is lid van Triatlon Roeselare. Sandra Billiet is bestuurslid van het Willemsfonds en erg actief op de Rodenbachwijk, reden genoeg dus voor een Peegielint. Ooit jongste gemeenteraadslid van Roeselare, jongste docente aan Vives en jongste ooit in Flink en Fris. Hoe jonger, hoe liever zou Peegie zeggen, dus ook een medaille voor Justine Pillaert. Sport is wat Derry Hannon boeit en die passie krijgt vorm bij de organisatie van het natourcriterium en bij SK Roeselare-Daisele.

Filip Lievens baat al negentien jaar ’t Bourgondisch Kruis uit in Beveren. Dat deden ook al zijn voorouders en onder andere de overgrootouders van Peegieschrijver Willem Denys.

Wie ooit als kind Berten Rodenbach speelde in de Rodenbachstoet kan niet anders dan ooit lid worden van de Maten van Peegie: Pieterjan Viaene. Renold Patoor werd geboren in Gent, maar zette die fout vlug recht en kwam naar Roeselare. De uitbater van café ’t Motje is ondertussen een rasechte West-Vlaming. Voorzitter van de Vrienden van Koers, Laurent Stragier, is één van de beste stadsgidsen en kan je dus regelmatig aan Peegies beeld zien staan met een bende volk. De laatste die Peegies medaille in ontvangst mocht nemen, is kunstenaar Kristof Santy die in enkele jaren tijd naam maakte tot ver buiten Roeselare en daarom ook cultuurambassadeur van de stad werd. (BC)

Info: www.matenvanpeegie.be.