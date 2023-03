Pedro (50) van restaurant De Witte Berg in De Panne vreest “catastrofe” door personeelsgebrek: sluiting in zomer dringt zich op

Met de drukke zomermaanden in het vooruitzicht zijn ook horecazaken dringend op zoek naar personeel. Echter, de meeste zaken vinden er geen. Ook Pedro van restaurant De Witte Berg in De Panne zit met de handen in het haar. Als hij geen nieuw personeel vindt, ligt de optie van noodgedwongen de deuren te sluiten tijdens de drukke zomermaanden op tafel. “Het is een catastrofe”, zegt Pedro, die er het hart van in is.

Horecazaken zijn naast de andere sectoren ook dringend op zoek naar personeel. Zo is ook Pedro Dewitte (50) van restaurant De Witte Berg in De Panne al maanden op zoek naar extra handen om zijn team te versterken. Al bijna 25 jaar baat bij samen met zijn vrouw een restaurant met terras uit op de Zeedijk van De Panne. De zaak is inmiddels uitgegroeid tot een referentie voor De Panne. Maar dit jaar is het zeer moeilijk om geschikt personeel te vinden.

“Catastrofe”

“Het is een catastrofe”, zegt Pedro, die er het hart van in is. “In die bijna 25 jaar hebben we nog nooit in dergelijke situatie gezeten. Er is gewoon niemand die zich aanbiedt, ook niet via dergelijke kanalen zoals VDAB of sociale media. Er liggen bepaalde scenario’s op tafel, zoals de capaciteit verminderen, een andere formule om de zaak te runnen ofwel de drukste periode in de zomer gewoon volledig sluiten.”

De capaciteit verminderen is volgens Pedro langs de ene kant een goede en berekende optie, maar langs de andere kant kan hij dit niet maken tegenover zijn cliënteel. “Wij hebben een zaak met een groot terras op een hoogte gelegen, die volgens mij het mooiste terras is langs de Belgische kust. Op het terras was vroeger plaats voor 100 klanten, maar sinds de coronacrisis werd de capaciteit teruggebracht naar een 80-tal. Als we dat nu nog eens zouden verminderen naar 25 à 30, zit ik met een enorm probleem. Op den duur gaan mijn klanten ook beginnen afhaken omdat we dan steeds volzet zullen zijn. Ook economisch hebben wij daar onder te lijden. Kortom, ik zet mijn handen in het haar. Alle opties liggen open. Met Valentijn was het met het mooie weer zeer druk. Toen werd het al duidelijk dat we dit niet meer aankunnen. Als we geen kwaliteit meer kunnen aanbieden aan onze klant, met wat zijn we dan nog bezig?”

Onhoudbaar

In de zomermaanden heeft De Witte Berg tussen de tien à twaalf medewerkers nodig, maar nu heeft Pedro er slechts twee. “Al een vijftal maanden staan er vijf vacatures open, maar de plaatsen zijn nog steeds niet ingevuld. Op al die vacatures heb ik in die periode twee telefoongesprekken gehad en slechts één iemand heeft zich komen aanbieden. De toestand is onhoudbaar geworden. 80 procent van mijn cliënteel zijn KMO-ers uit diverse sectoren en ook zij zeggen allemaal dat ze geen personeel vinden. Ze zitten overal met hetzelfde probleem.”

Blaadje in menukaart

In de menukaart van restaurant De Witte Berg zit er een blaadje waarop ze het probleem aankaarten. “Ook zal het u opvallen dat niet alleen de vis schaars is, maar ook gemotiveerde medewerkers zijn zeer moeilijk te vinden. Gelukkig hebben we niet veel, maar wel ‘super’ klantgerichte en gemotiveerde mensen die u met hart en ziel ten dienste staan. Gezien ons succes zijn ze jammer genoeg niet altijd met genoeg, aangezien hun collega’s midden in het seizoen hen hebben laten stikken hebben. Daarom vraag ik u om hen te respecteren, zoals ik doe en zij u respecteren. Het zijn stuk voor stuk toppers die al het nodige doen om u te verwennen in de mate van het mogelijke”, aldus het bijschrift in de menukaart. (DM)