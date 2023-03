Pavel nieuwe chef in restaurant Galjoen

In het bekende gastronomische restaurant Galjoen aan de Watersportlaan 11 in Nieuwpoort roert voortaan de 40-jarige Pavel Khomtchenko in de potten. De man stond eerder aan het fornuis van diverse klasserestaurants.

Chef Pavel, een Russische Belg die al 17 jaar in onze regio woont en vloeiend Nederlands praat, grijpt dan ook de kans om in restaurant Galjoen zijn kunnen te demonstreren en het gastronomische klantenpotentieel te verwennen. “Ik studeer nog elke dag bij en leerde het vak destijds in de avondschool van de Oostendse Hotelschool. Naderhand kreeg ik de kans mij te vervolmaken in diverse toprestaurants in Oostende en Brugge, onder meer in hotel Relais Ravenstein. Daarna roerde ik als souschef in de potten van de casino’s van Oostende en Middelkerke. Hier in restaurant Galjoen kan ik me ten volle uitleven, en daar ben ik blij om.”

Dagverse lunch

Met de Noordzee in de voortuin en een groenteparadijs in de achtertuin zit chef Pavel, naar eigen zeggen, uitstekend. “Vis van buur de vismijn en het beste uit de polders, wat kan men meer verlangen? In onze keuken wordt alles dagvers bereid. Naast een mooie kaart met alle klassiekers, wordt de dagverse lunch zeker een van onze grote troeven. Verwacht geen getover noch ingewikkelde combinaties bij de gerechten. Alles, van sausen tot de fonds, wordt hier in huis gemaakt. We gaan alleen voor het pure, het heerlijke dat we op een smaakvolle manier willen presenteren. Het unieke uitzicht op de jachthaven krijgen de lekkerbekken er extra bij”, stelt een gelukkig ogende en lachende chef Pavel.

Nieuwe wind

Het is duidelijk, wie de levensloop van Pavel kent, weet dat er per direct een nieuwe wind waait in restaurant Galjoen. “Dergelijke locatie wil een goede keuken. Vandaar dat we samen met de zaakvoerder de ploeg ook nog willen versterken met hulp in de keuken en in de zaal. Samen willen we vooruit. Samen kunnen we veel. Aan ons te zorgen dat de klanten de grote overwinnaars worden. Wat is er heerlijker dan met zijn allen te genieten aan een lekkere tafel?” besluit Pavel Khomtchenko, alweer op weg om de lunch van morgen uit te werken en de ingrediënten te kiezen voor de kaart. (GKM)

Restaurant Galjoen Nieuwpoort, Watersportlaan 11, Nieuwpoort. Maandag en dinsdag gesloten. Meer info: 0475 36 27 30 – www.restogaljoen.be.