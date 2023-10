Paul’s Hotel, het laatste hotel in Duinbergen, krijgt make-over: “We zijn het gewend om klantvriendelijk te zijn”

Paul’s Hotel, het laatste overgebleven hotel in Duinbergen bij Knokke-Heist, heeft met John Proot (54) en Nathalie Claeys (54) nieuwe eigenaars. Voor het koppel opent een volledig nieuwe wereld, want voordien waren ze actief binnen de autosector. “We gaan opnieuw naar school om alles volledig onder de knie te krijgen”, glimlacht John. Volgende week volgt een uitverkoop van de inboedel, tegen mei 2024 moet het hotel volledig gerenoveerd zijn. Mét een leuke nieuwe naam.

En óf het een aparte zomer is geweest voor John en Nathalie. Inwoners van Knokke-Heist kennen het koppel wellicht als de voormalige uitbaters van de Mercedes-garage langs de Natiënlaan, maar sinds 1 juni draaien ze mee in Paul’s Hotel. Ze namen de sleutels over van uitbater Patrick Groothaert, die het na 18 jaar uitbating iets rustiger aan wou doen. “Sinds 1 augustus runnen we het hotel, na twee maanden meedraaien met Patrick, volledig zelfstandig”, legt John uit. “Ja, er is best een nieuwe wereld voor ons open gegaan.”

“Toe aan nieuwe uitdaging”

De 54-jarige hotelier zegt het met de glimlach. Dat het koppel op latere leeftijd nog zo’n grote nieuwe stap zet, is niet alledaags, beseffen ze. Maar tegelijkertijd is de goesting groot. “We waren beiden toe aan een nieuwe uitdaging en toen zagen we plots dit hotel te koop staan. Daarna is het eigenlijk snel gegaan”, zegt John. “Natuurlijk is het aanpassen. We zitten ook opnieuw op de schoolbanken voor een cursus hotelmanagement. Al zijn we het altijd gewoon geweest om klantvriendelijk te zijn. Alleen is het nu niet voor auto’s, maar voor gasten natuurlijk”, zegt de man met de glimlach.

Het koppel koos ervoor om het hoogseizoen nog uit te doen met Paul’s Hotel. Na de Zoute Grand Prix gaan de deuren evenwel voor enkele maanden dicht en krijgt het hotel een volledige make-over. “Inclusief nieuwe naam”, zegt het koppel. “Kijk, ondanks het feit dat het hotel nog steeds veel charme uitstraalt en vele positieve reacties ontvangt van de klanten, is een renovatie van het gebouw dringend aan de orde. Er is nog enkel glas, om een simpel voorbeeld te geven. Ook het dak moet geïsoleerd worden, net zoals de badkamers aan vernieuwing toe zijn. Er komt ook airconditioning op de kamers, want daar is nu eenmaal steeds meer vraag naar.”

Familiaal karakter

John en Nathalie hechten evenwel groot belang aan het feit dat de authenticiteit niet mag verloren gaan, zij het dan in een nieuw jasje. Zo verandert de naam Paul’s Hotel in Hotel Villa Bonnie. “‘Bonnie’ wordt veel gebruikt als koosnaam voor oma en klinkt ook als ‘bon nid’ (goed nest, red.). ‘Villa’ moet ook duiden op het kleinschalige, familiale karakter”, legt John uit. “Momenteel beschikt het hotel over vijftien kamers, maar dat zullen er na de renovatie nog veertien zijn. De mensen mogen er zeker van zijn dat het een familiaal hotel blijft, zoals het altijd is geweest.”

Om de werken vlot te laten verlopen wordt de volledige inboedel van de hand gedaan aan kleine prijsjes: bedden, kasten, tafels, stoelen, verlichting, sanitair… Alles mag de deur uit. Vanaf dinsdag 10 oktober 12 uur tot donderdag 12 oktober 18 uur is iedereen welkom om te kijken en kopen. Vooraf bezichtigen is ook mogelijk op afspraak via 0475/79.88.52. (MM)