Patrick Konings verkoopt Dé Clesse in Oudenburg: “Ik heb een veldslag verloren, maar nog niet de oorlog”

Zopas maakte zaakvoerder Patrick Konings bekend dat hij met spijt in het hart zijn Clesse zal verkopen. “Het is voor mij financieel niet meer haalbaar om elke maand 5.000 euro te blijven betalen voor de hypotheek.”

Na de verwoestende brand in bistro Dé Clesse op 26 december 2020 bleef zaakvoerder en eigenaar Patrick Konings strijdvaardig en hoopvol om zijn restaurant her op te bouwen. “Ik wil absoluut weer met mijn dienblad in Dé Clesse rondlopen”, zei hij onlangs nog.

“Ik kan vandaag niet meer doorzetten; dit is mensonwaardig. Elke maand, al 23 maanden aan een stuk, 5.000 euro betalen aan hypotheek, dat stopt nu. Ik heb er zo voor gestreden en neem met veel pijn het besluit om Dé Clesse te verkopen. Nu moet ik vooral proberen me te herpakken, want ik zit er echt door”, vertelt een geëmotioneerde Patrick Konings. “Ik heb deze veldslag verloren, maar nog niet de oorlog.”

Patrick is diep ontgoocheld in zijn verzekeringsmakelaar die hem na al die maanden nog altijd geen uitzicht op betaling geeft. “Die bekommert zich niet om het lot van Dé Clesse.”

Burgemeester Anthony Dumarey zegt tevreden te zijn dat er schot in de zaak komt. “Het is toch wel jammer dat op de mooiste plek van Oudenburg een zaak zolang in dergelijke toestand staat. We hopen dat er rap een koper wordt gevonden en er weer iets positief mee kan gebeuren.”

Dé Clesse staat te koop bij Immo Stijn uit Zedelgem. (LIN)