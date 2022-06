Patrick Konings (43) denkt aan heropbouwen van Dé Clesse nu hij vrijgesproken werd van dubbele brandstichting: “Het is een mentale beproeving geweest”

Patrick Konings kon zijn tranen niet bedwingen toen hij donderdag werd vrijgesproken voor dubbele brandstichting in zijn eigen horecazaak Dé Clesse in Oudenburg. “Je gaat op een gegeven moment op low budget leven om alles te kunnen blijven betalen”, klinkt het bij de uitbater, die vastbesloten is Dé Clesse terug op te bouwen.

Horecazaak Louis Clesse op het Marktplein in Oudenburg is sinds 2009 een gevestigde waarde. In 2016 werd de bloeiende zaak verkocht, maar amper een jaar later ging het al failliet. Na maanden leegstand kocht Patrick de zaak en maakte er Dé Clesse van. De zaken gingen goed, tot er op tweede kerstdag in coronajaar 2020 een zware brand uitbrak op de bovenverdieping. Zowel de bovenverdieping als het restaurant liepen daarbij heel veel schade op. Op Nieuwjaar brak voor een tweede keer brand uit. Deze keer vatten houten paletten vuur in de garage. Beide branden gebeurden kort na elkaar en dat vond het parket verdacht. De zaakvoerder werd aangehouden en in verdenking gesteld van dubbele brandstichting.

Het moeilijkste was mijn zoon voor een groot deel tekort doen

Patrick hield zijn onschuld altijd staande en kreeg na anderhalf jaar ook gelijk van de rechter. Hij werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. Tranen rolden over zijn wangen toen hij het vonnis te horen kreeg. “Ik kon inderdaad mijn tranen niet bedwingen na de uitspraak”, zegt Patrick, die nog steeds emotioneel is. “Het moeilijkste was het wachten op de uitspraak, maar als je na anderhalf jaar knokken eindelijk te horen krijgt dat je gelijk hebt. Dat doet iets met een mens. Ik heb altijd gezegd dat ik onschuldig was, maar niemand geloofde mij precies. Ik wist echter beter en wist ook wel dat de rechter daarin zou volgen. Dat kon niet anders.”

Plannen

Dat Patrick overtuigd was dat hij onschuldig verklaard zou worden, getuigt van de plannen die hij opstelde, nog voor het uiteindelijke vonnis. “Het is altijd mijn plan geweest om Dé Clesse terug op te bouwen”, duidt Patrick. “Ik heb daarvoor al heel wat uitgetekend. Die plannen wil ik nu eindelijk realiseren. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat Dé Clesse een meerwaarde is voor Oudenburg. Nu wordt het wachten op de verzekering en dan kunnen de werken eindelijk starten.”

Er zullen echter altijd mensen zijn die mij nog steeds met de vinger zullen wijzen

Patrick werkte het laatste anderhalf jaar dag en nacht om de hypotheek te kunnen blijven betalen. “Ik heb heel veel moeten laten, vooral privé dan. Het moeilijkste was mijn zoon voor een groot deel tekort doen. Je gaat op een gegeven moment op low budget leven om alles te kunnen blijven betalen, maar ik ben er uiteindelijk in geslaagd en heb geen enkele schuld opgebouwd. Nu valt er een grote last van mijn schouders en kan ik terug naar de toekomst kijken. De honderden positieve berichten die ik na het vonnis heb gekregen sterken mij om door te zetten. Maar mijn zoon is altijd de nummer 1 geweest waarom ik wou doorzetten. Velen hadden het misschien opgegeven, maar ik zit zo niet ineen. Dé Clesse komt terug en hoe”, aldus Patrick.

Harde woorden

Patrick had het erg moeilijk dat hij als schuldige werd aangewezen van beide branden. “Het is een mentale beproeving geweest. Je wordt met de vinger gewezen terwijl je weet dat het jouw schuld niet is. Er zijn harde dingen gezegd op Facebook en dat heeft mij heel veel pijn gedaan. Ik hoop dat mensen nu eindelijk begrijpen dat ik er niets mee te maken had. Ik heb gewoon heel veel pech gehad. Er zullen echter altijd mensen zijn die mij nog steeds met de vinger zullen wijzen, maar ik weet beter. Het zegt meer over die mensen dan over mij. Wanneer Dé Clesse terug zal kunnen openen? Daar is het nog wat te vroeg voor, maar ik hoop vanaf volgend seizoen”, besluit Patrick vastbesloten.

Ondersteuning

Burgemeester van Oudenburg, Anthony Dumarey (Open VLD), is tevreden dat er eindelijk duidelijkheid is. “Het iconische gebouw van Dé Clesse staat al anderhalf jaar te verkommeren en dat is jammer”, zegt de burgemeester. “Maar eindelijk kunnen we vooruit en kan de uitbater aan de heropbouw beginnen.” Kort na de brand werden door lokale horecauitbaters acties opgestart die door de stad ondersteund zouden worden. Die werden na de inbeschuldigingstelling van de uitbater stilgelegd. “We gaan nu als stad contact opnemen met de initiatiefnemers om te bekijken of we dat kunnen heropstarten. Meer kan ik daarover voorlopig nog niet zeggen.”