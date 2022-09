Patrick en Inge stoppen na 38 jaar met bakkerij Biebuyck

Op 26 september sluit met bakkerij Biebuyck de laatste bakker in Desselgem. Voor Patrick en Inge betekent dit na 38 jaar passie voor het stiel een welverdiende rust. “Het is tijd voor meer quality time met de kinderen en kleinkinderen”, klinkt het.

In 1984 waagde Patrick Biebuyck (60) samen met zijn vriendin Inge (54) de stap om zelfstandig een bakkerij op te starten. Een succesverhaal waar na 38 jaar op 26 september een einde aan komt. “Ik had altijd gezegd dat ik er na 40 jaar mee zou stoppen. Het zijn er uiteindelijk 38 geworden”, vertelt de goedlachse Patrick. “De stiel waar ik voor leerde, is de mooiste van de wereld. Ik heb dit altijd heel graag gedaan, en nog altijd. Maar het is tijd voor meer quality time met de kinderen en kleinkinderen. Op zaterdag zijn onze kleinkinderen bij ons, en we willen er meer voor hen zijn en niet tussen het bakken door”, gaat Inge verder. “Onze zoon Stephen (31) is beroeps dirigent saxofonist en zijn echtgenote zangeres. Een heel rijk gevuld leven, net als onze dochter Sharon (32) die samen met haar vriend Martijn de online snoepwinkel ‘lekkergoed.be’ uit de grond stampte. Wij willen dus meer bezig zijn met hun kinderen, wat niet altijd evident was. Daarom stopt ons levenswerk op 26 september.”

Goed team

“Mijn vrouw is echt geen normale hoor”, lacht Patrick. “Ondanks haar gezondheidsproblemen bleef ze altijd positief en ging ze niet in een hoekje zitten. Ze zat niet in haar zetel, maar had de bakkerij als therapie. En dat werkte. De dokter zei: wat ben je ermee als je een rit wint en niet in Parijs geraakt? Die woorden zijn echt blijven hangen. Maar we zijn heel dankbaar. We hebben steeds met een heel goed team kunnen werken”, zegt Inge. “Ons winkelteam was er steeds en wilde koste wat kost blijven tot de laatste dag. Ook tegenover onze klanten zijn we heel dankbaar. Patisserie was ons ding en een echte passie. De variatie in die taartjes was groot, iets wat de mensen aansprak. Ook onze zelfgemaakte chocolade was heel gekend tot ver buiten de gemeente.”

Kleutertjes op bezoek

“Onlangs kwam de tweede kleuterklas van de Vrije Basisschool nog langs”, vertelt Patrick met veel plezier. “Die kleutertjes, ‘de muizenklas’ genaamd, wilden nog eens komen. Ik wilde hen nog iets tonen en bijbrengen wat ze nog lang zullen onthouden. Voor corona was dit vijftien jaar lang het tweede leerjaar uit de Stedelijke Basisschool die op bezoek kwam. Zelf iets bakken, meenemen naar school en daags nadien opeten was een mooi moment voor die kinderen. Steeds waren ze hier van harte welkom.”

Attentie voor klanten

“Ga ik dit alles missen? Heel zeker, maar een traantje wegpinken zal ik toch niet doen. Nu is het tijd voor iets anders. Het zal even wennen zijn, denk ik. We zullen weer moeten leren leven. Veel fietsen zal zeker aan de orde zijn, samen met het verwennen van onze kleinkinderen. Maar eerst hebben we nog onze finale. Op zaterdag, zondag en maandag krijgen onze klanten nog een leuke attentie. We kijken er naar uit”, aldus Patrick en Inge Biebuyck.