Patrick (58) en Guillaume (28) lanceren Ensormenu en verloten werk van Willy Bosschem: “Zo wordt het een Mariakerks verhaal”

Patrick en Guillaume Boucquez van het gelijknamige restaurant op de hoek van de Northlaan en de Troonstraat in Oostende, lanceren een Ensormenu ter ere van het Ensorjaar 2024. Wie het menu eet, kan een kunstwerk winnen van de bekende Oostendse kunstenaar Willy Bosschem (94). “Uiteraard met een Ensortoets”, zegt Bosschem.

Voor de setting zullen ze een tafel nabootsen in het restaurant die verwijst naar een schilderij van Ensor: De oestereetster. Het menu zelf doet al watertanden: als voorgerecht worden er – hoe kan het ook anders – Oostendse oesters geserveerd. Als hoofdgerecht is er de keuze tussen kabeljauw ‘Ostendaise’ met gebakken kabeljauwhaas, wittewijnsaus, seizoenspaddestoelen en handgepelde garnalen. Het dessert is dan weer een Blanc manger met hazelnoot en pure chocolade.

Menukaart als aandenken

“We hebben voor de gelegenheid een speciale menukaart ontworpen”, vertelt Guillaume. “Naast de ode aan James Ensor is de menukaart ook een ode aan Willy Bosschem, een trouwe klant van ons restaurant. Op de voorzijde van de kaart staat dan ook een werk van Willy die het hoofd van James Ensor toont. Klanten die het menu bestellen, krijgen de menukaart mee als aandenken. Die menukaart wordt wat exclusiever gemaakt. Het is de bedoeling at ze die niet weggooien.”

“James Ensor ligt hier niet ver vandaan begraven, ons restaurant bevindt zich in Mariakerke en ook Willy woont hier vlakbij”

Meer nog: wie het menu bestelt, maakt kans om een kunstwerk van Willy Bosschem te winnen. “Een werk van James Ensor winnen zou wat te veel van het goede zijn”, zegt Patrick lachend. “Weet je: we zijn trots op James Ensor als Oostendenaar, maar ook op alle lokale kunstenaars. We wilden hier Willy in betrekken en zo wordt het een volledig Mariakerks verhaal. James Ensor ligt hier niet ver vandaan begraven, ons restaurant bevindt zich in Mariakerke en ook Willy woont hier vlakbij.”

Mini-expo

“We kennen elkaar al jaren”, zegt Willy. “Natuurlijk wou ik hieraan meewerken. Er zal in het restaurant trouwens ook een soort mini-tentoonstelling te zien zijn van mijn werken. Ik doe het tegenwoordig wat kalmer aan, want ik ben tenslotte ook al 94 jaar. Maar dit wou ik graag nog doen. Ik doe trouwens nog steeds elke week mijn cartoon voor De Zeewacht, al sinds 1951. Dat blijf ik doen zo lang ik kan.”