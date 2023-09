Pasta e Basta viert zilveren jubileum

Vijfentwintig jaar geleden startte Sabine Demuelenaere, een Brugse met een passie voor Italië én voor eten, haar eenmanszaak ‘Pasta e Basta’ op. Met een opendeurweekend én de komst van een Italiaanse chef viert deze leverancier van Italiaanse delicatessen op 23 en 24 september haar zilveren jubileum.

“Het is een uit de hand gelopen hobby”, bekent Sabine Demuelenaere (59). “Ik was onderwijzeres bij de Frères en volgde in de jaren 90 avondlessen Italiaans en hotelschool Spermalie. Als bijberoep ben ik bij mensen thuis Italiaans beginnen koken. Omdat ik hier de allerbeste Italiaanse voedingsproducten niet vond, ben ik ze in Sicilië en Toscane gaan halen bij artisanale fabrikanten.”

“In 1998 heb ik mijn eigen firma opgericht. Ik heb tal van restaurants en bistro’s in Brugge en aan de kust afgedweild om te vragen of ze geïnteresseerd waren in Italiaanse topproducten. Twee jaar lang heb ik geprobeerd om dat te combineren met een voltijdse lesopdracht. Wegens het groeiend aantal klanten lukte dat niet meer, daarom heb ik het onderwijs in 2000 vaarwel gezegd. Ik was nochtans vastbenoemd als leerkracht. ’t Zit bij ons in de familie: iedereen is op latere leeftijd zelfstandig geworden.”

Webshop

“Bij Pasta e Basta doe ik alles zelf. Elke maand vertoef ik een week in Italië om producten aan te kopen, ik organiseer het transport, los de vrachtwagens en lever aan de restaurants. Ik doe het allemaal alleen en werk hiervoor zestien uur per dag.”

“Ook particulieren kunnen bij mij terecht. Via mijn webshop verkoop ik 400 Italiaanse specialiteiten: heerlijke wijnen, de beste balsamico’s, artisanale pasta’s, zalige tapenades, eigenzinnige risotto, mysterieuze truffelproducten of verrukkelijke grappa’s. Pasta e Basta importeert al dat lekkers, rechtstreeks uit Italië. Enkel op vrijdag- en zaterdagmorgen kunnen klanten terecht in onze winkel in Monnikenwerve. Op andere dagen ben ik de baan op.”

Opendeurweekend

“Voor ons zilveren jubileum reizen wijnboeren uit Piemonte en de Italiaanse chef Gianni Giorgio van restaurant Locanda degli Angeli uit Cassano delle Murge (Puglia) naar Brugge af. Hij zal tijdens ons opendeurweekend gerechten bereiden. Bovendien kunnen er Italiaanse likeuren en cocktails geproefd worden.”