Pascale Nowé viert tien jaar frituur Prinsenhof: “Korte uitjes perfect om batterijen op te laden”

De tijd gaat snel, dat beseft ook Pascale Nowé. Het is al tien jaar dat zij en haar echtgenoot Jurgen Sierens de bloeiende frituur Prinsenhof in Rumbeke overnamen. Er kwamen uitbreidingen en veranderingen, maar aan de kwaliteit en de ‘frietbeleving’ werd niet geraakt.

Pascale Nowé: “Ja, ontzettend. Op Kerstmis en Nieuwjaar zijn we open van half zes tot half tien en het is telkens volle bak. De mensen hebben geen zin om te koken na een groot familiefeest of moeten hun eindejaarsfeest verwerken (lacht) en dat doen ze dan met een gefrituurd hapje.”

Kun je geloven dat jullie al tien jaar frietjes bakken in Prinsenhof?

“Het is onwaarschijnlijk hoe snel de tijd vliegt. Soms zie ik herinneringen op Facebook passeren en dan trekken we dikwijls grote ogen. Niet alleen hoe Jurgen en ik er toen uitzagen, maar vooral hoe de frituur op tien jaar tijd zo is veranderd. Na een jaar was er een kleine brand in de frituur en dan hebben we de bakwand volledig vernieuwd. Na twee jaar kwam er een nieuwe vloer en koeltoog en vier jaar geleden hebben we een klein koertje toegebouwd en kwam er een berging, een keuken, een frigocel en een diepvriescel in de plaats. En meteen hebben we dan ook de toiletten vernieuwd.”

Heeft het lang geduurd vooraleer jullie de knepen van het vak kenden?

“We hebben het geluk gehad om drie maanden te kunnen meedraaien met Daniël en Linda. In die tijd focuste Jurgen zich op het bakken van de frieten en ik deed de kassa, vulde aan, hielp mee bestellen. We waren best gelukkig dat we konden meewerken met de vorige uitbaters, want het is echt niet makkelijk om een bekende zaak die wordt overgelaten, op hetzelfde niveau te houden. Het is ons gelukt en dat is ook te danken aan onze klanten: we kregen tijd van hen en zij gaven ons hun vertrouwen.”

Voor tien jaar Prinsenhof is er een speciale prijs te winnen?

“We hadden eerst gedacht om iedere klant een gratis frikandel te geven of een drankje, maar we maken het toch iets specialer. We organiseren een like & share-wedstrijd op Facebook en iemand kan op die manier een wellnessweekend winnen ter waarde van 200 euro. De winnaar krijgt een verwenpakket van drie dagen en twee nachten en dat kan hij of zij kiezen uit 600 adressen.”

Lust je zelf nog frieten?

“Toch wel, maar ik moet dat beperken natuurlijk. Jurgen zou iedere dag een portie frietjes eten, ik proef een frietje in de voormiddag en eentje in de namiddag (lacht).”

De opvolging lijkt ondertussen al verzekerd?

“Dochter Fiebe helpt al twee jaar mee op vrijdagavond en in noodgevallen. Misschien neemt zij later wel Prinsenhof over, ja. We zien wel. En zoon Rapha eet niet alleen graag frietjes, hij helpt ook al aardappelen doortrekken op de schoot van zijn papa.”

We willen de kosten niet doorrekenen aan onze klanten

Het gezegde luidt: wie een goede frituur heeft, is na 15 jaar binnen.

“Dat was misschien 20 jaar geleden zo, maar ondertussen is er heel veel veranderd. Alle prijzen zijn ongelooflijk de hoogte in geschoten: energie, grondstoffen, afgewerkte producten, het is echt niet normaal. En we kunnen en willen dat niet allemaal doorrekenen aan onze klanten en we willen ook niet besparen op kwaliteit én op kwantiteit. Maar ik moet je niet vertellen dat onze winstmarges veel verminderd zijn en dat je al een zeer goede frituur moet hebben om goed te verdienen. Ik ben lid van een Facebookgroep van 1.000 frituristen en je wil niet weten hoeveel er nu de brui aan geven.”

Hoe hebben Jurgen en jij elkaar eigenlijk leren kennen?

“Via gemeenschappelijke vrienden. We kenden elkaar al een hele tijd als vrienden, maar twaalf jaar geleden werden we een koppel. Mijn pa had een hartstilstand gehad, hij is er gelukkig doorgekomen, en Jurgen heeft me erg gesteund in die moeilijke periode. En van het een kwam het ander (lacht).”

Waar vinden we Pascale Nowé in tien jaar?

“Hopelijk op de Bahama’s! Neen, ik denk dat ik dan lichtjes aan het uitbollen ben en dat Prinsenhof overgenomen is of zal overgenomen worden. Door dochter Fiebe met de hulp van zoon Rapha? Ja, waarom niet, dat zouden Jurgen en ik wel graag hebben. Maar we willen hen zeker niet pushen, ze zullen wel zelf kiezen welke weg ze zullen inslaan.”

Jullie gaan graag op reis?

“Ja, we maken graag drie à vier keer per jaar een kort reisje en dat liefst naar de zon. Mijn ouders hebben een huis in Torrevieja aan de Costa Blanca en ik ben daar graag. Maar meestal is dat maar enkele dagen. We willen niet te lang gesloten zijn en al zeker niet in de weekends. Maar die korte uitjes zijn perfect om onze batterijen op te laden, want het is voor ons echt wel hard werken.”

Jullie zijn 24 uur per dag bij elkaar. Is dat nooit vervelend?

“Absoluut niet, dat lukt perfect. Wij hadden ook een friethuisje op de kerstmarkt en werkten dus niet samen. Wel, dat was niet leuk dat we elkaar minder zagen.”