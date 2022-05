Pascale en Erwin maken in ‘t Oud Gemeentehuis droom waar: Slijpe heeft na bijna 30 jaar opnieuw een herberg

Bijna dertig jaar nadat Germaine Hubrecht de laatste pint serveerde in café De Sportvriend, heeft Slijpe weer een herberg: Pascale de Bruin en Erwin Van Reusel openen hun zaak ‘t Oud Gemeentehuis. “Wij mikken niet alleen op de inwoners van Slijpe, maar zetten ook in op het fietstoerisme”, zegt Pascale. “En in het voorjaar van 2023 beginnen we hier ook een B&B.”

Pascale de Bruin (51) was 22 jaar lang aan de slag bij de dienst cultuur van Nieuwpoort en haar partner Erwin Van Reusel (52) is leerkracht en operation manager van KYCN Jachthaven.

De naam van hun zaak is niet lukraak gekozen: het pand was ooit het gemeentehuis van het dorp.

“Het was mijn droom om ooit een B&B op te starten”, vertelt Pascale. “Maar toen we vernamen dat dit gebouw in Slijpe te koop stond, hebben we besloten om het te kopen en er behalve een B&B ook een herberg in te beginnen.”

Rust

“Er was nogal wat werk aan, maar onze inspanningen zijn niet vergeefs geweest: we hebben er echt iets moois van gemaakt. We hebben gezorgd voor een oase van rust. Voor de klanten is er de mogelijkheid om zowel binnen als buiten te genieten van een hapje en een drankje, en in het weekend serveren we een ontbijt, en ook dat is iets speciaals.”

Binnen is er plaats voor vijftig gasten, op het terras kunnen zestig mensen plaatsnemen. “Het interieur hebben we heel gezellig gemaakt, en het terras is ommuurd, zodat de wind er geen pak op heeft.”

Ontbijt

“Volgend jaar starten we dan met onze B&B. Op de eerste verdieping komen er drie tweepersoonskamers, waarvan één luxekamer, en onder het dak, zeg maar op zolder, wordt een familiekamer ingericht, met zes slaapplaatsen en een zithoek.”

Pascale en Erwin zetten ook in op het fietstoerisme, want Slijpe is een knooppunt waar heel wat fietsers voorbijkomen. Vlak naast het gebouw is er een oplaadpunt voor de elektrische fietsen.

In de herberg en tearoom kun je terecht voor tapas, koffie, gebak en ijsjes. Een van de speerpunten is de ontbijtformule. Na reservatie kun je op zater- en zondag genieten van een ontbijt op maat. Je kan kiezen voor een standaard ontbijt, een luxe ontbijt, een English breakfast of een Amerikaans ontbijt.

Zonder tap

Voor Slijpe betekent ‘t Oud Gemeentehuis zonder twijfel een opwaardering van het dorp. In het laatste weekend van 1993 sloot het toenmalige dorpscafé De Sportvriend de deuren. Germaine Hubrecht had het toen 33 jaar lang uitgebaat. Zonder tapinstallatie. Germaine serveerde alle dranken uit flesjes.

Slijpesteenweg 61. Reserveren: 059 42 70 28 of receptie@oudgemeentehuisslijpe.be.