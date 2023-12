Pascal Vanneste (36) lanceert zes plantaardige aperitiefkroketjes: “Streven naar lekker én gezond”

Onder de merknaam Crush probeert Pascal Vanneste met zes pittige aperitiefkroketjes de culinaire wereld te veroveren. Hij doet dat samen met producent Revi Food uit Oostende. Het lekkers heeft zijn start niet gemist, want het is nog niet eens een maand op de markt of de supermarktketen Delhaize heeft meteen al drie van de zes kroketjes in zijn assortiment opgenomen.

Opmerkelijk: de kroketjes zijn volledig op plantaardige basis ontwikkeld, dus ook geschikt voor veganisten. “Dat kadert in mijn streven naar lekker én gezond”, zegt Pascal. “Waarom zou iets delicieus per se vettig en calorierijk moeten zijn? De kroketjes kunnen trouwens perfect in de airfryer of de oven gebakken worden en halen een Nutri-Score A. En dit zonder in te boeten aan smaak.”

In El Bulli gewerkt

Pascal (36) woont met Lynn Verstrepen (35) en hun zoontjes Matteo (5) en Luca (4) aan de Guido Gezellestraat in Oostkamp. Aan de hotelschool Spermalie in Brugge heeft hij destijds de opleiding tot kok gevolgd en nu geeft hij aan dat instituut zelf al tien jaar fulltime les in het volwassenenonderwijs, dat momenteel onder de koepel CVO Miras valt.

Pascal heeft via zijn vader van jongs af de microbe voor de culinaire wereld meegekregen. Hij is de zoon van Patrick Vanneste, die jarenlang op de grens van Torhout met Lichtervelde het gastronomische restaurant De Bietemolen gerund heeft. Pascal heeft een paar jaar in die zaak meegedraaid en is tevens de internationale toer opgegaan. Hij heeft een vijftal jaar in en om het Spaanse Barcelona gewoond en gewerkt. Zo stond hij onder andere een periode in de keuken van El Bulli, dat op dat moment beschouwd werd als een van de beste restaurants van de hele wereld.

“Ik ben ook twee jaar in bijberoep culinair adviseur mogen zijn bij koekjesfabrikant Jules Destrooper in Lo-Reninge”, zegt hij. “Ik gaf daar demonstraties en workshops over het koken met koekjes van Destrooper, vooral de befaamde lukken. Ik bedacht gerechten met die heerlijke boterwafeltjes. Niet enkel desserts, maar ook voor- en hoofdgerechten. Dat was uniek. Het deed me zin krijgen om op culinair vlak eigen creaties te ontwikkelen en te proberen ze op grotere schaal te verspreiden.”

“Tegen die achtergrond heb ik een jaar aan Syntra West de opleiding Industrial Food Innovation gevolgd. Ik leerde er bestaande producten verbeteren en nieuwe ontwikkelen. Tijdens die cursus is het concept van mijn kroketjes ontstaan. Ik wou aperohapjes met de nadruk op gezonde voeding.”

Van Broccoli tot erwt

Na veel wikken en wegen, proeven en nog eens proeven, heeft Pascal uiteindelijk zes aperitiefkroketjes ontwikkeld, allemaal volledig plantaardig. Hij ging in zee met Revi Food uit Oostende, dat ze volgens zijn specifieke recepten produceert onder de noemer Crush, een naam die samen met de hele promotiecampagne bedacht werd door het marketingbureau Say Hey uit Zedelgem. De kroketjes worden diepgevroren verkocht en drie van de zes soorten zijn in een doosje van twaalf stuks exclusief te koop bij Delhaize, online en ook in de meeste winkels van de keten. Het gaat om Zesty Broccoli (met broccoli, limoen en citroengras), Madras Cauliflower (met bloemkool, curry en kokosnoot) en Ginger Carrot (met wortel, gember en het kruidenmengsel ras el hanout).

“Aperohapjes met de nadruk op gezonde voeding”

De drie andere soorten zijn Mediterranean Pea (met doperwten en mediterraanse kruiden), Sweet Tomato Potato (met zoete aardappel, tomaat en rode chili) en Spicy Pumpkin (met pompoen, rode paprika en szechuanpeper). Die laatste soorten liggen niet bij Delhaize in de schappen, maar zijn wel via de site van Crush te koop. “Plus: we leveren ook aan de horeca en proberen daarnaast een netwerk van voedingswinkels te bereiken”, zegt Pascal. “We doen er alles aan om van Crush een succesverhaal te maken.”

Zelfs woonzorgcentra

De kleurrijke en aantrekkelijke kroketjes worden momenteel ook getest als fingerfood in een aantal woonzorgcentra. Ze vallen bij de senioren in de smaak. “Ook de personeelsleden van de rusthuizen zijn er tot mijn vreugde opgetogen over”, zeg Pascal. “Ze loven de kroketjes omdat ze veel vezels bevatten, niet vettig zijn en gemakkelijk in de hand genomen kunnen worden. Bovendien zien ze er leuk uit en smaken geenszins flets. Ik heb er intensief aan gesleuteld om ze niet alleen gezond te maken, maar tegelijk vol van smaak. Het voordeel is dat ze voor iederéén zijn: van de veganist tot de bewuste bourgondiër.”

Info: www.foodcrush.be