Pas een jaar open en Côté Préféré uit Jabbeke is al ontdekking in Gault&Millau: “Het beste verjaardagscadeau dat we ons konden indenken”

Côté Préféré opende pas een jaar geleden de deuren maar krijgt nu al een eervolle vermelding in de nieuwe Gault&Millau. “Ontdekking van het jaar, dat hadden we nooit durven dromen”, glundert chef Tim Versyck.

Tim Versyck en Jolien Deschacht zijn nog altijd aan het bekomen: pas een jaar geleden openden ze de deuren van hun restaurant in de Dorpsstraat. Voor ze de sprong waagden, deed Tim al ervaring op in De Karmeliet en De Jonkman.

“Ik ben relatief laat in de horeca gerold, maar heb er dan wel vrij snel mijn draai in gevonden. Met Côté Préféré brengen we een seizoensgebonden, Frans-Belgische, keuken die net iets gastronomischer is dan de gemiddelde bistro. Maar ik probeer mij als chef niet te veel vast te pinnen. Sowieso vertrek ik voor elk gerecht vanuit het product, en dat product is zoveel mogelijk lokaal”, vertelt hij.

Opsteker

Côté Préféré verwijst ook naar zijn geliefde Jabbeke. “Ik ben in dit huis opgegroeid, mijn ouders hebben hier dertig jaar lang een dagbladhandel uitgebaat. Ik ben dus echt een kind van de streek en ben daar ook trots op. Jabbeke is een mooie gemeente die groeit en bloeit. Hier zijn de afgelopen jaren een aantal mooie bistro’s uit de grond geschoten. Het enige wat nog ontbrak, was een volwaardig restaurant en de vermelding in de Gault&Millau bevestigt dit voor ons nog eens. Ontdekking van het jaar, da’s niet slecht binnenkomen in de gids.”

Voor Tim en zijn hele team is het een opsteker. “Ons concept ligt inderdaad wel in de lijn van wat ze bij de Gault&Millau verwachten, denk ik. Toch kwam dit voor ons als een complete verrassing. Ik vind het een mooie erkenning voor wat we doen, het is opnieuw een bevestiging dat we met ons restaurant goed bezig zijn. Het geeft ons nog een extra duwtje in de rug”, aldus Tim.

Zottekot

De erkenning van Gault&Millau legt de jonge chef alvast geen windeieren: sinds maandag wil iedereen wel een tafeltje in zijn restaurant. “Het is hier al een zottekot geweest: maandag kregen we op een uurtje tijd een zestigtal reservaties binnen. Het moet nog altijd een beetje doordringen. Woensdag waren we trouwens exact één jaar open: een beter verjaardagscadeau kan ik mij niet indenken”, besluit Tim.