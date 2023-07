Paroles Paroles is eerste restaurant in Sky District op Hazegras in Oostende: “Ja, de hit van Dalida was onze inspiratie”

In de Oostendse stationswijk het Hazegras opent op donderdag 13 juli het restaurant en wijncafé ‘Paroles Paroles’ gerund door Pieter Ericx en zijn partner Crist Buysse. Meteen de eerste handelszaak van het Sky District dat samen met de hoogbouw op de Oosteroever de kuststad een nieuw verticaal elan aanmeet.

Pieter runde in de voorbije 20 jaar diverse horecazaken in zowel Leuven als Gent. Pieter Ericx: “Maar de liefde bracht mij naar Oostende. Ik deed mijn zaken van de hand en samen met mijn vrouw, die tot voor kort vroedvrouw was in A.Z. Damiaan, ontwikkelden we het concept van Paroles Paroles.”

Met dank aan Dalida

De wereldhit van Dalida uit 1973 is dus een inspiratiebron. “Toen we het liedje toevallig hoorden op Spotify, legde dat de kiem van het concept voor onze toekomstige zaak”, zegt Crist. “We maakten een rondreis door Frankrijk, Italië en Spanje, we spraken met tal van locale handelaars, wijnboeren, vissers en landbouwers en uit die smeltkroes van ideeën en indrukken kon onze architect aan de slag om de spirit van onze zaak vorm te geven.”

Huisparfum?

Het naar eigen zeggen ietwat kitscherig, eclectisch, stijlvol ogend restaurant rond de centrale bar, inclusief met binnenpleintje en romantische nissen, doet denken aan de Franse keuken en focust op een mediterraans sharing concept. In het terrascafé staan de tapasrecepten centraal en een wijncafé maakt het drieluik af. “Tijdens die rondreis leerden we chefkok Terence Mc Garrity kennen, die zijn strepen verdiend heeft in toprestaurants in o.a. Dubai en Barcelona en nu met ons in zee gaat”, aldus Crist. Het koppel denkt ook aan de lancering van een huisparfum, zeepjesgeurstokjes die de zuiderse sfeer van la douce France moeten benadrukken.