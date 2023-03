Pand.A sluit de deuren: “Zotzalige, maar ook turbulente tijd kent een einde”

“Een zotzalige, fantastische, maar ook turbulente en uitdagende tijd kent vandaag een einde, want Pand.A sluit de deuren… En dat maakt ons zoooo fucking ontzettend triest!” staat te lezen op de Facebookpagina van het muziek- en eetcafé op het Conservatoriumplein.

Pand.A is de coronaperiode op een cruciaal bloeimoment nooit goed te boven gekomen. “Ondanks de vele liefde, passie, visie, drive was het helaas niet meer mogelijk om dit mooie verhaal verder te zetten.” Ondanks alles uit Pand.A in de afscheidspost dank aan Stad Kortrijk voor het platform, de omkadering en fijne samenwerking (in het bijzonder Jolle Desloover en Alexander Ververken), het Wilde Westen voor de muzikale crossovers en verbinding “en uiteraard ook aan jullie, die vele prachtige mensen voor de zalige momenten, jullie gezelschap, woorden, de vele glimlachen en ideeën, jullie trouw en appreciatie!”.

Eeuwige dank

Maar de gouden medaille der eeuwige dank en liefde gaat naar haar personeel. “De toppers die dag na dag na avond en nacht deze wonderlijke plek een warm gezicht, vurige passie en ontzettend groot hart gaven. De vele jobstudenten en flexi’s en dan vooral dat prachtige, unieke, warme, fantastische, quasi onbeschrijflijk mooie Pand.A-team voor alles en zoveel meer!”.

Stad Kortrijk bekijkt verder hoe de locatie opnieuw en anders zal worden ingekleurd naar de toekomst toe.