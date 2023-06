Pand.A gaat verder onder Muziekcafé HOF: “We openen na Kortrijk Congé”

Sedert de sluiting van Pand.A eind maart stond het café in Kortrijk leeg, en daar komt – tot vreugde van velen – verandering in. De gewezen gerante Nelle Vanleeuwen (44) neemt het contract voor de komende vijf jaar over.

“Dit was een veel te leuke plek en ontmoetingsplaats om verloren te laten gaan en was enorm geliefd bij iedereen. Bij HOF kan je jezelf zijn en je welkom voelen. Of je nu wilt genieten van een cappuccino terwijl je werkt, een cocktaildate hebt, een maaltijd nuttigt of gewoon gezellig wat wilt drinken, deze plek biedt een warm welkom voor iedereen”, vertelt Zoë. Pand.A was ook heel geliefd bij het team. “Horeca is een stiel apart, we waren echt een familietje. Na het nieuws hebben we elkaar nooit uit het oog verloren”, vult Nelle aan.

“Ik weet precies waar ik aan begin, het zal veel werk zijn, maar dat geeft niet.” De sfeer van het nieuwe muziekcafé blijft hetzelfde. Gasten kunnen nog steeds genieten van eenvoudige maar smaakvolle gerechten, verse pasta’s en klassieke opties ‘s avonds, evenals croques en een ruim aanbod aan vegan en vegetarische opties. Het menu zal maandelijks veranderen en de drankkaart blijft in dezelfde prijsklasse. “Een groot deel van het interieur zal behouden blijven, zij het met enkele nieuwe accenten. Het terras blijft ook grotendeels hetzelfde. Daarnaast zullen er naast de reguliere café-dagen regelmatig samenwerkingen zijn met de partners van Muziekcentrum Track en Wilde Westen”, gaat Nelle verder.

Zo zal er bijvoorbeeld elke maand op zondagavond een Jazzcats-optreden zijn. De voormalige Vinyl Corner wordt omgebouwd tot een salon dat gemakkelijk verplaatsbaar is voor huiskamerconcerten. “De naam ‘HOF’ verwijst naar groei en bloei. Het café zal binnenkort deel uitmaken van een nieuwe grote stadstuin. De ontharding van het Conservatoriumplein gaat binnenkort van start en het terras van HOF zal uitkijken op een nieuwe groene zone in de stad. We zijn fan van het groene Conservatoriumpark. Dit zal een mooie doorsteek met zich meebrengen,” legt Nelle uit. Muziekcafé HOF zal net zoals Pand.A een hartelijke plek blijven waar je iemand met Enchanté kan trakteren.

De feestelijke opening van Muziekcafé HOF staat gepland op dinsdag 15 augustus. De openingstijden zijn van dinsdag tot zaterdag van 11 tot 1 uur, en op zondagmiddag van 14 tot 20 uur. De keuken is zowel ‘s middags als ‘s avonds geopend, met uitzondering van zaterdagmiddag en zondag.