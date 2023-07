Pand 113 in De Haan herrijst als ‘The Arck’: “De boel gered, zoals Noach”

Pand 113, de horeca-uitbating op het vakantiedomein Village Park in de Bredeweg, stond jaren te verkommeren. Tot Eric Van Arck en Eveline Buyse de zaak recent nieuw leven inbliezen. The Arck moet het jaar rond een nieuwe hotspot worden in De Haan. “We zijn aan het kijken om Sam Gooris deze zomer naar hier te halen”, klinkt het ambitieus.

Eric Van Arck (43) en Eveline Buyse (44) zijn geen onbekenden in De Haan: vijf jaar lang baatten ze de feesttent uit op de Vosseslagfeesten, en Eveline is daarnaast ook eigenaar van frituur ’t Food Dilemma in Wenduine. De naam ‘The Arck’ werd gekozen door hun kinderen. “Deze investering hebben we tenslotte voor hén gedaan. Dit is hun toekomst”, zegt Erik trots.

The Arck is niet alleen een knipoog naar diens achternaam. “Na vijf jaar leegstand was het hier allemaal een beetje verloederd. Wij hebben de boel gered, zoals Noach deed met zijn ark”, klinkt het.

Per toeval

Nochtans was het een toevalstreffer. “Op een dag kwamen we hier voorbij met de hond en we waren allebei benieuwd wat dit was. We hebben toen over de omheining staan loeren”, glimlacht Eveline.

Erik was tot voor kort ook nog aan de slag als elektricien. “Maar altijd tussen die kabels zitten, ik was dat beu. En ik zat ’s avonds ook altijd alleen door die frituur van mijn vrouw. We besloten samen voor dit nieuwe avontuur te gaan.”

Nieuwe hotspot

Erik en Eveline willen van The Arck een nieuwe hotspot maken voor de Hanenaars. “De dorpstamtam heeft al goed zijn werk gedaan, de locals vinden al vlot de weg”, zegt Erik. “Er blijven ook niet veel leuke uitgaansplekjes meer over hé in De Haan, en al zeker geen waar je jaar in jaar uit terechtkunt. Met leuke optredens, een kaartclub, een pooltafel en darts willen we een vaste ontmoetingsplaats worden voor mensen van alle leeftijden”, aldus Erik.

De tennispleinen op het domein werden omgevormd tot drie padelbanen en een multisportveld. “Met respect voor de bewoners van het park: er kan maximum tot halftien ’s avonds gepadeld worden”, zegt Erik, die de padel ook zelf uitbaat. “We beantwoorden hiermee aan een vraag. Op de meeste plaatsen zijn er lange wachtlijsten om padel te spelen.”

Grillhouse

Het vernieuwde grillhouse opent de deuren half juli. “Een goeie steak, ribbetjes of een stukje pulled pork, traag gegrild op een houtbarbecue: een unieke smaaksensatie”, knipoogt Erik veelbelovend. “Maar we gaan ook voor een zeevruchtenschotel, scampis of een lekker stukje zalm. Onze zoon Brent volgde een horecaopleiding en zal als hulpkok mee in de keuken staan.”

Buiten komt er een loungeterras. “We denken ook nog aan een crèmerietje voor de gasten van het vakantiepark”, besluit Eveline.

Op 14 juli wordt om 19.30 uur het startschot gegeven voor een gezellige bingoavond, op vrijdagavond 28 juli komen Kate & Bonzo langs. “En we zijn aan het kijken om Sam Gooris deze zomer eens naar hier te halen”, klinkt het nog.