OVERZICHT Hier kan je overal vegan eten in West-Vlaanderen

1 november is World Vegan Day. Bovendien loopt in november traditioneel de campagne ‘Try Vegan’, waarin heel wat Belgen een maand plantaardig eten. Maar waar in West-Vlaanderen kan je veganistisch eten? Ontdek het in dit handig overzicht.

Wat betekent ‘vegan’? Vegan betekent veganistisch. Wie veganistisch eet, mijdt alle dierlijke producten en eet dus alleen plantaardige voeding. Dus geen vlees of vis, maar ook geen eieren, melk of honing. Veel veganisten letten bovendien op meer dan alleen hun voeding. Zo dragen ze geen leder of wol en gebruiken ze geen cosmeticaproducten die getest zijn op dieren. Tips om deel te nemen aan ‘Try Vegan’ vind je hier.

West-Vlaanderen telt niet zo veel eetgelegenheden die volledig vegan zijn. Daarom lijsten we deze zaken eerst op.

BRUGGE

Blackbird, Jan Van Eyckplein 7

Blackbird is een restaurant waar je kan ontbijten, lunchen of genieten van koffie met gebak.

Website: www.blackbird-bruges.com

Atelier Flori, Jozef Suvéestraat 20

Atelier Flori is een restaurant en wijnbar. Ze zijn vooral bekend voor hun étagères met heel wat vegan lekkernijen om te delen.

Website: www.atelierflori.be

Pois Sjiek, Wagnerstraat 31

Pois Sjiek is een huiskamerrestaurant. Het is slechts op beperkte tijdstippen open.

Website: www.facebook.com/poissjiek

Sprout

Sprout is een queer bar waar je ook kunt genieten van enkele snacks.

www.instagram.com/sprout_brugge

KORTRIJK

De KleinKeuken, Budastraat 8

De KleinKeuken is een restaurant. Bekendste gerecht op de kaart is de huisgemaakte burger.

Website: www.dekleinkeuken.be

Fluffy Falafel, Stasegemsestraat 2

Fluffy Falafel is een falafelbar. Je kunt er alleen afhalen.

Website: www.fluffyfalafel.be

West-Vlaanderen telt best veel zaken die we kunnen bestempelen als vegan friendly. Dat betekent dat ze minstens een veganistisch gerecht serveren en dat ook duidelijk vermelden op de kaart. Een overzicht per gemeente.

ALVERINGEM

Gluti-no, Groenestraat 27

Gluti-no is een fastfoodzaak die focust op glutenvrije gerechten, maar er staat ook heel wat vegan lekkers op de kaart.

Website: www.gluti-no.be

BEERNEM

Urban Café, Bulscampveld 10

Urban Café is een restaurant met enkele vegan gerechten, zoals een falafelslaatje en wok.

Website: www.urbancafe.be

BREDENE

Harbours’ Kitchen, Blauwvoetlaan 2

Harbours’ Kitchen is een restaurant met onder meer vegan vol au vent op het menu.

Website: www.harbourskitchen.be

BRUGGE

#Food, Scheepsdalelaan 37

Restaurant met enkele vegan menu’s. Bekend voor de ‘illusiedesserts’, denk aan een dessert dat eruit ziet als een asbak.

Website: www.hashtagfood.eatbu.com

Bavet, Simon Stevinplein 5

Bavet is een keten van spaghettirestaurants, met twee vegan spaghetti’s op de kaart.

Website: www.bavet.eu

Ellis Gourmet Burger, Simon Stevinplein 14

Ellis is een keten van burgerrestaurants die onder meer een Beyond Burger serveert.

Website: www.ellis.be

Hawaiian Poké Bowl, Markt 21

Hawaiian Poké Bowl is een keten die – uiteraard – poké bowls serveert. Er zijn ook vegan opties.

Website: www.hawaiianpokebowl.be

Hermanus, Maalse Steenweg 315

Hermanus is een motorzaak slash koffiezaak slash barbier, waar je enkele vegan burgers kunt eten.

Website: www.hermanusbruges.be

Jilles Beer & Burgers, Braambergstraat 10

Jilles is een restaurant gespecialiseerd in burgers en bier. Ze serveren een vegan ‘sharing plate’ en ook enkele burgers.

Website: www.jilles.be

Marco Polo Noodles, Katelijnestraat 29

Marco Polo is een noedelzaak met enkele vegan gerechten.

Website: www.marco-polo-noodles.com

Mister Spaghetti, Zonnekemeers 15

Mister Spaghetti is een spaghettirestaurant met enkele vegan gerechten op de kaart.

Website: www.mister-spaghetti.com

Monkey Eleven, Vlamingstraat 64

Monkey Eleven is een restaurant dat focust op gezonde voeding en ook enkele vegan gerechten serveert.

Website: www.monkeyeleven.be

Otomat, Simon Stevinplein 12

Otomat is een keten van pizzeria’s met enkele vegan pizza’s op de kaart.

Website: www.otomat.be

Paula Mostaert, Geldmunststraat 9

Paula Mostaert is een hotdogzaak die ook een vegan hotdog serveert.

Website: https://www.facebook.com/paulamostaertbruges

Royal Frituur, Langestraat 181A

Royal Frituur is een frituur met vrij veel vegan snacks op de kaart.

Website: www.frituur-royal.be

Sanseveria, Predikherenstraat 11

Sanseveria is een bagelsalon met enkele vegan bagels op de kaart.

Website: www.sanseveria.be

Vero Caffe, Sint-Jansplein 9

Vero Caffe is een koffiezaak die ook vegan gebak serveert.

Website: www.inforegio.be/vegan-vero-caffe-brugge

Wasbar, Markt 15

Wasbar is een keten van wassalons die ook eten serveren. Enkele vegan gerechten op de kaart.

Website: www.wasbar.be

Wild Foodz, Rijselstraat 82

Wild Foodz is een ontbijt- en lunchzaak die enkele vegan gerechten serveert.

Website: www.wildfoodz.be

DE HAAN

Surfing Elephant, Zeedijk-Wenduine 81

Surfing Elephant is een surfclub met enkele vegan gerechten.

Website: www.surfingelephant.be

DIKSMUIDE

P.S. Thai, Generaal Baron Jacquesstraat 10

P.S. Thai is een Thais restaurant met aardig wat vegetarische gerechten die vegan kunnen gemaakt worden.

Website: www.psthai.be

Water en Vuur, Grote Dijk 6

Water en Vuur is een restaurant met enkele vegan gerechten, zoals een seitanstoofpotje of een weelderig slaatje

Website: www.waterenvuur.be

IEPER

Frituur De Bevoorrading, Brugseweg 29

De Bevoorrading is een frituur met enkele vegan snacks en burgers op de kaart. De zaak staat wel over te nemen.

Website: www.debevoorrading.be

Den Olifant, De Stuersstraat 3

Den Olifant is een restaurant met enkele vegan opties op de kaart, zoals ‘camembert’ met brood en een bloemkoolsteak.

Website: www.den-olifant.be

Depot, Menenstraat 18

Depot is een restaurant met een vegan gerecht op de kaart.

Website: www.depotieper.be

IZEGEM

Outrance Foodbar, Korenmarkt 20

Outrance is een lunchbar met een vegan poke bowl op de kaart.

Website: www.outrancefoodbar.be

IzyCoffee, Nieuwstraat 27

IzyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

KORTRIJK

Bavet, Stationstraat 1-3

Bavet is een keten van spaghettirestaurants, met twee vegan spaghetti’s op de kaart.

Website: www.bavet.eu

De Blauwe Frituur, Doorniksesteenweg 22

De Blauwe Frituur is een frituur met enkele vegan burgers op de kaart.

Website: www.deblauwefrituur.be

DeDingen, Budastraat 12

DeDingen is een koffiebar en brunch- en ontbijtplek die ’s avonds verandert in een bruine kroeg. Er staan enkele vegan opties op de kaart.

Website: www.dedingen.be

De Garage, Aalbeeksesteenweg 66

De Garage is een restaurant in een voormalige garage. Er staat onder andere een vegan curry op de kaart.

Website: www.degaragekortrijk.be

Habesha Eetcafé, Doorniksewijk 44

Habesha is een restaurant met gerechten uit Ethiopië en Eritrea. Eén vegan gerecht op de kaart.

Website: www.habesha-eetcafe.eatbu.com

IzyCoffee, Korte Steenstraat 15

zyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

Jilles Beer & Burgers, Grote Markt 21

Jilles is een restaurant gespecialiseerd in burgers en bier. Ze serveren een vegan ‘sharing plate’ en ook enkele burgers.

Website: www.jilles.be

Hawaiian Poké Bowl, Ringlaan 34 en Grote Markt 53

Hawaiian Poké Bowl is een keten die – uiteraard – poké bowls serveert. Er zijn ook vegan opties.

Website: www.hawaiianpokebowl.be

Mary’s Irish Pub, Kapucijnenstraat 19

Mary’s Irish Pub is een Irish pub met enkele vegan gerechten op de kaart, zoals ‘vegan stuffed peppers’.

Website: www.irishmarys.be

Mister Spaghetti, Handboogstraat 10

Mister Spaghetti is een spaghettirestaurant met enkele vegan gerechten op de kaart.

Website: www.mister-spaghetti.com

Nude, Koning Albertstraat 15

Nude is een Libanees restaurant en ook een cocktailbar. Vegan opties op de kaart, zoals baba ganoush.

Website: www.nude-kortrijk.be

Paul’s Food Boutique, Kleine Sint-Jansstraat 15

Paul’s is een burgerrestaurant met vrij veel vegetarische en vegan burgers op de kaart.

Website: www.paulsboutique.be

NIEUWPOORT

Sjefs Place

Sjefs is een grillrestaurant met vegan opties.

Website: www.sjefsplace.be

OOSTENDE

Albrecht, Hertstraat 8

Albrecht is een brunch- en lunchzaak met onder meer een vegan ijskoffie en vegan ontbijt.

Website: www.albrecht-oostende.be

Bua & Gwen, Albert I-promenade 7

Bua & Gwen is een Thais restaurants met enkele vegan gerechten, zoals dim sum en dumplings.

Website: www.het-thaise-eethuisje.eatbu.com

Cultuurcafé De Grote Post, Hendrik Serruyslaan 18A

Café bij cultuurhuis De Grote Post, waar je enkele vegan gerechten kunt krijgen.

Website: www.degrotepost.be

Le Touquet, Albert I-promenade 57

Le Touquet is een fairtradezaak met heel wat vegan opties, zoals lookbroodjes en een tapasplank.

Website: www.letouquetoostende.metro.rest

Frituur Franky, Karel Janssenslaan 53

Frituur Franky is een frituur met een vegan burger en veganaise op de kaart.

Website: www.frituurfranky.be

Frituur Smul, Leffingestraat 108

Frituur Smul is een frituur met vegan snacks op de kaart.

Website: www.facebook.com/frituursmul

IzyCoffee, Adolf Buylstraat 22

zyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

Jilles Beer & Burgers, Albert I-promenade 60

Jilles is een restaurant gespecialiseerd in burgers en bier. Ze serveren een vegan ‘sharing plate’ en ook enkele burgers.

Website: www.jilles.be

Hawaiian Poké Bowl, Wapenplein 6A

Hawaiian Poké Bowl is een keten die – uiteraard – poké bowls serveert. Er zijn ook vegan opties.

Website: www.hawaiianpokebowl.be

Mamacita, Albert I-promenade 65

Mamacita is een takeawayzaak met onder andere een vegan burger en burrito op de menukaart.

Website: www.mamacitafood.be

Mister Spaghetti, Langestraat 56

Mister Spaghetti is een spaghettirestaurant met enkele vegan gerechten op de kaart.

Website: www.mister-spaghetti.com

ROESELARE

Pizzeria Etna, Stationsplein 9

Pizzeria Etna is een pizzeria waar je vegan pizza en pasta kunt verkrijgen.

Website: www.facebook.com/veersepizzapastalasagna

Flooh’s, Delaerestraat 21

Flooh’s is een burgerrestaurant met enkele vegan burgers op de kaart.

Website: www.floohsburger.be

Mister Spaghetti, Nonnenstraat 12

Mister Spaghetti is een spaghettirestaurant met enkele vegan gerechten op de kaart.

Website: www.mister-spaghetti.com

The Noodle Bar, Botermarkt 20

The Noodle Bar serveert enkele vegan noedelgerechten en curry’s.

Website: thenoodlebarroeselare.business.site

’t Orakel, Iepersestraat 22

’t Orakel is een Grieks restaurant met vegetarische en vegan gerechten op de kaart.

Website: www.grieksetaverna.be

IzyCoffee, Noordstraat 7

IzyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

De Peuzelaere, Noordstraat 14

De Peuzelaere is een restaurant met grote focus op vlees, maar heeft ook enkele vegan opties.

Website: www.depeuzelaere.be

Het Noorderhuis, Noordstraat 99

Het Noorderhuis is een Mexicaans restaurant, waar je onder meer vegan burrito en fajita kan krijgen.

Website: www.noorderhuis.be

Mokkabar, Wallenstraat 21

Mokkabar is een lunchbar met onder meer vegan lasagna op de kaart. Je kunt er ook koffies met plantaardige melk krijgen.

Website: www.mokkabar.be

TIELT

IzyCoffee, Rameplein 7

IzyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

TORHOUT

IzyCoffee, Hoedemakersstraat 5

IzyCoffee is een koffiezaak die uitsluitend plantaardige koffies serveert. Je vindt er ook vegan gebak.

Website: www.izycoffee.be

ZEDELGEM

Tea-Room La Brasserie, Torhoutsesteenweg 124

La Brasserie heeft onder meer een vegan spaghetti, lasagna en pizza op de menukaart.

Website: www.facebook.com/tearoomlabrasseriezedelgembart

ZWEVEGEM

Café Légumes, Otegemstraat 100

Café Légumes is een lunchbar die focust op groenten. Biedt elke dag enkele vegan gerechten aan.

Website: www.cafelegumes.be