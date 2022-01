Overnemer voor koffie- en eethuis Café Tartine in Kortrijk: “Klanten Braziliaans eten leren kennen”

Sandra Pereira de Figueiredo is de nieuwe zaakvoerder van Café Tartine aan de Sint-Maartenskerkstraat 11 in Kortrijk. “Mijn droom was altijd om een eigen koffiehuis te hebben.”

De Braziliaanse Sandra Pereira de Figueiredo (37) woont sinds 2016 in België en is getrouwd met Pieter Maes (38). “Mijn man heeft een tijd in Brazilië gewoond, waar we elkaar hebben leren kennen”, vertelt Sandra.

Sint-Maartenskerk

“In Brazilië studeerde ik rechten maar heb mijn studies stopgezet om samen met mijn broer een eigen zaak te starten”, vertelt Sandra. “Mijn droom was altijd om een eigen koffiehuis te hebben. Toen deze zaak in Kortrijk over te nemen was, hebben we even getwijfeld of het nu wel het juiste moment was, maar uiteindelijk hebben we vrij snel beslist de stap te wagen en om de zaak over te nemen. We zitten hier op een unieke locatie aan de Sint-Maartenskerk, en dat is uiteraard mooi meegenomen.”

Een eigen koffiehuis uitbaten is altijd mijn droom geweest

Sandra zal de zaak runnen. Haar echtgenoot Pieter zal Sandra bijstaan tijdens drukke momenten. “We houden beiden van lekker eten en reizen. Onze reizen zijn eigenlijk altijd gastronomisch geïnspireerd. Vandaar dat we voor onze klanten lekkere en smaakvolle gerechten willen aanbieden in de zaak.”

“Naast het standaard gamma wil ik dit graag aanvullen met enkele Braziliaanse specialiteiten, zo kunnen de klanten een stukje van de Braziliaanse eetcultuur leren kennen. Ook voor een lekkere koffie, thee, dessert of snack kan je bij ons terecht.”

Meer info: www.cafetartine.be