Overnemer gezocht voor CHAOS/Gastrobar Vino in Brugge

Het restaurant CHAOS in de Grauwwerkersstraat in Brugge is niet langer open. De zaak staat over te nemen op De Brugse Databank.

Ondernemer en kok Elliot Szechman, die eerder ook al koffiebar Cafuné in de Academiestraat uit de grond stampte, ging begin dit jaar nog maar van start met het concept waarbij hij resoluut koos voor fine dining maar dan wel met een gedurfde twist, zoals de naam ook al aangeeft.

Elliot was echter al eerder aan dit horecapand verbonden, want in juli van 2022 ging hij er van start met gastrobar Vino. Daarmee trad hij in de voetsporen van Achim Vandenbussche en Kelly Van Houtte, die er een kleine acht jaar Vino Vino en later De Vino uitbaatten. Nog daarvoor runde Rik Corty, vader van uitbaatster Nina Corty van La Casita, de zaak vele jaren lang als bruine kroeg.

“Over enkele weken starten we een nieuw project op buiten de horeca”

Het was voor de creatieve ondernemer Elliot Szechman duidelijk wel wat zoeken naar een geschikt concept voor zijn horecazaak. Want maar onlangs werd het fine dining-concept van CHAOS opnieuw ingeruild voor de meer toegankelijke gastrobar Vino.

Moeilijk moment

“Naar de zomer toe wilden we inderdaad opnieuw gaan werken met wat zomerse tapas maar jammer genoeg stopt dit avontuur hier”, laat Elliot Szechman nog weten.

“De belangrijkste reden is eigenlijk het overlijden van mijn vader, naar wie ik echt opkeek. Nu is het voor de familie een moeilijk moment en ik moet tijd maken om bij hen te zijn en te bekomen. Over enkele weken beginnen we wel met de opstart van een nieuw project maar dat zal buiten de horeca zijn.”

(PDV/foto DC)