Overnemer gevonden voor cafetaria van sporthal De Ponte in Tielt

De toekomst van Zaal 7, het cafetaria van sporthal De Ponte in Tielt, is verzekerd. Na een zoektocht van bijna een jaar is er nieuwe uitbater gevonden. Huidig uitbater Stijn De Rammelaere is opgelucht.

In november 2022 al kondigde Stijn De Rammelaere (40) aan dat hij na vier jaar afscheid wou nemen van Zaal Zeven, in de eerste plaats om wat meer tijd te maken voor zijn dochter en zijn vriendin. Maar de zoektocht naar een nieuwe concessiehouder verliep erg moeizaam. “Er kwamen verschillende kandidaten langs, maar het was lang wachten op de juiste kandidaat. Omdat ik het niet kon blijven rekken heb ik deze zomer ook effectief mijn ontslag ingediend als concessiehouder bij de stad, waardoor mijn contract sowieso dit najaar afloopt. Ik begon al te vrezen dat ik het cafetaria leeg zou komen te staan.”

Dat laatste zou Stijn naar eigen zeggen moeilijk over z’n hart gekregen hebben. “We hebben hier samen met de sportclubs iets heel moois opgebouwd in de voorbije jaren. Iedereen kent elkaar, ook over de grenzen van de clubs heen. Zaal 7 is zo’n beetje de lijm tussen dat alles. De cafetaria leeg achterlaten? Dat zou pijn gedaan hebben. Het zal nog steeds vreemd aanvoelen om hier voor de laatste keer achter de toog te staan, maar het is een pak van mijn hart dat de toekomst nu verzekerd is. De voorbije drie weken hebben de nieuwe uitbaters hier al samen met mij even proefgedraaid, telkens op donderdag tijdens de markt. En ze zijn uit het goeie hout gesneden.”

De nieuwe concessiehouder wordt Glen Vanhoutte. Hij zal samen met zijn echtgenote de toog bemannen vanaf zaterdag 30 september. Stijn heeft dus nog een maand te gaan, maar hij benadrukt nu al dat hij iedereen dankbaar is voor de mooie jaren. “Zowel de sporters als de minder actieve sporters ben ik dankbaar voor de vele fijne momenten. Ik ga het missen, maar vanaf oktober ga ik eindelijk wat meer tijd hebben om te genieten van het gezinsleven.”

Schepen van Sport en Lokale Economie Hedwig Verdoodt (CD&V) bevestigt dat de zoektocht niet evident was. “Concessies liggen sowieso al wat moeilijker, terwijl Stijn de voorbije jaren per slot van rekening toch ook flink geïnvesteerd heeft in het cafetaria. Anderzijds is het belangrijk om de juiste persoon te vinden en ik denk dat we die nu inderdaad beet hebben. Al geldt dat eigenlijk voor al onze concessiehouders. Ook op de Poelberg (met Robbe Theunis en Mathilde Bauwens- red) en in Foyer De Scène (Claude Taelman – red.) ziet de toekomst er mooi uit.” (SV)