Overname dorpscafé De Sterre in Lombardsijde gaat dan toch niet door

Op 26 november ging Robert Watty (68) op pensioen. Zijn vrouw Tamara Cicou en hijzelf hadden 17 jaar dorpscafé De Sterre uitgebaat. Het café zouden ze overlaten aan Frank Schoeters en Christiaan Corveleyn, een koppel met horeca-ervaring uit Oostende. Maar bij de overdracht in december ging er heel wat de mist in. Daardoor besloten Robert en Tamara om het café terug in handen te nemen.

Na maanden zoeken naar een nieuwe uitbater, hadden Robert en Tamara hun opvolgers voor dorpscafé De Sterre eindelijk gevonden. “In oktober hebben we een oproep gezet op Immoweb. De dag erna hadden we al respons”, zegt Robert. Christiaan uit Oostende en Frank oorspronkelijk afkomstig uit Limburg, maar blijven hangen in Oostende hadden beiden al heel wat ervaring in de horeca en zouden de zaak eind november overnemen.

Communicatieproblemen

Maar de vreugde was van korte duur. “In december stond het contract nog op naam van Robert en wij zouden betalen aan hen, zodat zij dit konden doorbetalen”, vertelt Frank. “We wilden er meteen in vliegen. Boven hadden we al alles geschilderd. De elektriciteit en de brandveiligheid van de zaak waren niet volledig in orde. De eigenaar moest dit in orde brengen en laten goedkeuren voor het nieuwe huurcontract. Er waren heel wat mankementen aan, waarvan we niet wisten. We hebben toen zes dagen de zaak opengedaan. Maar plots kreeg Christiaan een kleine beroerte en lag in het ziekenhuis. Daardoor hebben we opnieuw even de deuren gesloten.”

“Er waren heel wat mankementen aan het gebouw en het café waarvan we niet wisten”

Een week later postte Tamara een bericht op Facebook. “De twee overnemers zijn gaan lopen. Ze waren de inboedel op hun gemak aan het inladen. Ze hebben de hele keuken leeggehaald, de rest is niet gelukt. Ze hadden een voorschot betaald, maar we moesten nog een deel van ons geld krijgen. Nu krijgen ze dat voorschot van mij zeker niet terug. Ze hadden nog geen contract getekend bij de bierhandel David-Debal. Ze zijn zes dagen open geweest zonder ondernemingsnummer en daarvoor hadden ze onze drankstock gebruikt. Die vaten zullen wij ook maar betalen aan David-Debal”, schrijft Tamara.

Ondernemingsnummer

“De nieuwe eigenaars zouden een contract afsluiten bij ons vanaf januari. Toen we vernamen dat zij verschillende dagen hebben opengehouden zonder ondernemingsnummer hebben we wat informatie opgevraagd, maar die wilden ze ons niet geven. Volgens de contracten, die wij hebben was Robert in december nog steeds de uitbater. Robert liet ons uiteindelijk weten dat hij niet meer wilde dat de overname doorging. Dat is geen leuk nieuws voor de nieuwe uitbaters, maar zonder getekend contract kunnen we voor hen niets doen”, klinkt het bij de bierhandel David-Debal.

“Voor ons is het uitgedraaid op heel veel werk en investeringen voor niets”

“In december hadden we inderdaad nog geen ondernemingsnummer, maar die aanvraag was volop bezig en ging in orde komen. Dat heeft ons nu ook veel gekost voor niets”, zucht Frank. “We werden halfweg december door de vorige eigenaars buitengesloten en zwartgemaakt in de hele buurt. Daarna wilde de brouwer zelfs geen huurovereenkomst meer met ons afsluiten, net nu we alles in de zaak aan het opknappen waren en in orde brachten. Het was een hele hoop werk voor niets.”

Geen overname

Ondertussen heeft Tamara Cicou, de vrouw van Robert De Sterre overgenomen en staat die op haar naam. Voor Frank en Christiaan hoeft het niet meer. “Wij zijn ook al niet meer van de jongste en willen niet onze moeite en energie hierin steken. We gaan op zoek naar een andere zaak in Oostende en zullen daar met een schone lei opnieuw proberen.”

(CJ/PG)