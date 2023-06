Overnachten in de Carabane in Dadizele kan vanaf begin juli

Vanaf begin juli kan men pal in het centrum van Dadizele overnachten ten midden van de natuur. Mariënstede, de voorziening voor mensen met een beperking, bouwde een tuinberging om tot een gezellige gastenkamer voor maximum drie personen. “De Carabane zorgt ervoor dat bezoekers betrokken worden bij onze werking”, aldus Lieven Detavernier, directeur van Mariënstede.

Een eigen superette en een cinemazaaltje. Het zijn maar enkele projecten die Mariënstede de voorbije jaren uitwerkte om haar bewoners dichter bij het leven in het dorp te brengen. Vanaf begin juli komt daar een nieuw initiatief bij. “De voorbije periode bouwden we met de steun van Westtoer onze Carabane in de tuin, een berging die al jarenlang dienst doet, om tot een gezellige gastenkamer. Bezoekers kunnen hier, ten midden van de natuur, overnachten. Het initiatief zorgt ervoor dat overnachters betrokken worden bij onze werking”, aldus Lieven Detavernier.

Ontbijt

De ruimte biedt plaats voor drie personen. Er is een toilet, een douche en een keuken. ’s Winters kan men er zich verwarmen aan een pelletkachel. “Bedoeling is dat van maandag tot vrijdag onze cliënten overdag nog gebruik maken van de Carabane. ’s Avonds, ’s nachts en tijdens de weekends kunnen gasten er verblijven.” ’s Ochtends biedt Mariënstede ook een ontbijt aan. “We beschikken hier over onze eigen winkel, bakken zelf ook brood en maken kaas.”

Verhuizing andere winkel

Een tweede winkel van Mariënstede is gevestigd in het centrum van Rollegem-Kapelle. Daar bedienen de mensen met een beperking nog tot eind juni de klanten. “Op 15 augustus heropenen we de winkel iets verderop in het Capellehof. In juli staat de verhuizing gepland.”