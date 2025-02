Overnachten en dineren in historisch pand: Patrick De Groote en vriendin Carine openen B&B en table d’hote Het Havenhuis

Op vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, openen Patrick De Groote en Carine Counye de deuren van Het Havenhuis, een comfortabele B&B met vier kamers in het historische pand uit 1907 langs de Lodewijk Coiseaukaai. “Bovendien kan je ’s avonds gastronomisch tafelen”, zegt Patrick, die er al aan lange loopbaan als kok heeft opzitten.

Patrick De Groote zet, samen met zijn vriendin Carine Counye, die ook als verpleegkundige blijft werken, een nieuw stap in zijn al rijkgevulde loopbaan als allround kok. Het koppel gaat namelijk aan de Lodewijk Coiseaukaai in Brugge van start met B&B Het Havenhuis.

Na zijn opleiding aan de hotelschool in Oostende scherpte Patrick zijn kennis en vaardigheden aan in meerdere gerenommeerde restaurants en traiteurs in binnen- en buitenland. Patrick ging in 1992 aan de slag bij de traiteurszaak van zijn tweelingbroer Peter, die ook dezelfde kookmicrobe te pakken kreeg. In 2008 begon hij als zelfstandig traiteur, waarbij hij zich richtte op gastronomisch koken voor kleinere groepjes en ook een dagschotelservice verzorgt. Een tweetal jaar terug begon hij bij hem thuis in Sijsele met een huiskamerrestaurant.

Ook voor niet-gasten

“Samen met mijn vriendin Carine was ik al een tijdje op zoek naar een locatie om een B&B met gastronomische toets te beginnen. En die hebben we nu gevonden in dit historische pand uit 1907, dat gebouwd werd als woning voor de havenmeester”, vertelt Patrick. “Ik heb mijn traiteuractiviteiten al naar hier verhuisd en we hebben het hele pand heringericht tot een B&B met vier comfortabele kamers, elk met een eigen badkamer. Iedere morgen serveren we een verzorgd ontbijt, dat ook toegankelijk is voor mensen die hier niet overnachten, mits reservatie. En ’s avonds bieden we de mogelijkheid van een zogenaamde table d’hote, een verzorgd gastronomisch diner met naar keuze, twee, drie of vier gangen. Ook hier kunnen niet-overnachtende gasten voor reserveren. Bij mooie weer zal het overigens ook heel aangenaam toeven zijn in onze tuin met zwemvijver. Ook interessant: in de dichte omgeving zijn er meer dan genoeg gratis parkeerplaatsen.”