Oudste vegetarisch restaurant sluit na 40 jaar

Restaurant Nectar bestaat al sinds 1982 en is daarmee een van de oudste vegetarische restaurants in Vlaanderen, maar binnenkort sluiten Frank Bettens (61) en Greet Van de Ven (59) hun deuren.

“De mensen vinden het jammer dat we stoppen, maar voor ons was het einde verhaal. We verjongen er niet op en het is een intensieve job. Ik ben bezig van 8 uur ’s ochtends en ben meestal pas thuis om 20 uur ’s avonds. Dus het begon wat lastig te worden. Er kwam ook wel stress aan te pas, steeds recepten uitdokteren. Het is tijd voor rust en een gezapiger tempo. Het pensioen lonkt”, zegt Frank.

Bij Nectar kon je kiezen tussen een grote of kleine dagschotel, bereid met seizoensgebonden groenten. Deze bestonden telkens uit zo’n 10 tot 15 verschillende groenten en kruiden (vers en gedroogd), passende vleesvervangers (peulvruchten, seitan, tofu, tempeh, …) en bereide granen. Frank kweekte op zijn boerderijtje zelf enkele groenten, kruiden en fruit voor het restaurant. De producten die ze verwerkten waren telkens voor minstens 95% geteeld zonder milieubelastende meststoffen en zonder pesticiden en herbiciden.

“Mijn vrouw en ik zijn begonnen met het restaurant om milieuredenen. We hadden eind jaren 70 zelfs onze eigen milieuactiegroep opgericht. Deze manier van koken streeft naar maximale duurzaamheid en helpt zo de ecologische voetafdruk verkleinen.”

Het pand werd intussen reeds verkocht, maar zal niet opnieuw een vegetarisch restaurant worden. Al blijft het hoogstwaarschijnlijk wel een horecazaak.