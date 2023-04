Ouderwetse gezelligheid in’’t kaffeetje in den jukebox’

Portretten van filmdiva’s, tweemaal per week happy hour en een authentieke Wurlitzer met plaatjes uit de sixties en seventies: liefhebbers van nostalgie komen in ’’t kaffeetje in den jukebox’ op het stationsplein aan hun trekken.

Met een terugkeer naar de naam Vivaldi lokte uitbater Gilles Delacroix (57) de Blankenbergenaar en tweedeverblijver eerder al over de drempel van zijn brasserie op het stationsplein. De zaak maakt deel uit van het Value Stay Hotel, waar ook ’’t kaffeetje in den jukebox’ – een gezellig danscafeetje – de deuren opende. “Ik ben zelf nogal nostalgisch aangelegd en vond dat er in Blankenberge niet veel gelegenheid meer was om de beentjes uit te zwaaien”, vertelt Gilles. Het vroegere linnenkot van het hotel werd daartoe gestript. “’t kaffeetje is al open van in december, maar mensen vinden moeilijk de weg. Er is precies wat drempelvrees om binnen te komen via de ingang van ons hotel, maar iedereen is hier welkom.”

Tweemaal per week, telkens tussen halfacht en halfnegen ‘s avonds, trakteert hij in zijn zaak op hapjes. “Minipizzaatjes, calamares, kippenboutjes… Opdat het voor de mensen ook een verrassing zou blijven, vindt onze happy hour altijd op wisselende dagen plaats.” En voor de oude zielen onder ons: plaatjes aanvragen kan! (WK)