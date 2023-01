Ouderraad Sint-Michielsschool brouwt eigen bier Isidoor

De Ouderraad van de Sint-Michielsschool liet een eigen bier brouwen dat wordt verkocht op diverse feesten van de school. Dit unieke bier werd in samenwerking met brouwerij d’Oude Maalderij uit Izegem op smaak gebracht. Het bier werd genoemd naar een van de eerste leerlingen die zich na de Eerste Wereldoorlog opnieuw in de school inschreef.

“Als ouderraad investeren we op verschillende domeinen binnen de werking van de school”, schetst de Ouderraad. “We willen activiteiten en extra’s organiseren voor de leerlingen, het sociale aspect van ouderbetrokkenheid en we wensen ook de school financieel te ondersteunen. Om de school van dat financiële extraatje te voorzien, organiseren we jaarlijks verschillende acties: snoepverkoop, onze FlashBack fuif en nu dit jaar ook door onze Isidoor. Het bier Isidoor is geen tijdelijke actie maar een vaste waarde. Dit bier zal geschonken worden op onze Flashbackfuif op 22 april 2023 maar ook op het schoolfeest van de school in maart. De geïnteresseerden kunnen ook steeds ons bier bestellen via onze Facebookpagina. De opbrengst van Isidoor kan dan ook voortdurend in de school geïnvesteerd worden.”

Leerlingenfiche

“De naam en het etiket van Isidoor springen in het oog”, verduidelijkt het Oudercomité. “We kregen vanuit de school een oude inschrijffiche te zien. Daarop was de naam ‘Isidoor’ te lezen. Het etiket is geïnspireerd op de layout van zijn inschrijffiche. De beide ‘O’s’ verwijzen ook naar de typische rode poorten van de Sint-Michielsschool. Vorig schooljaar investeerden we in de speelplaats. Het leerkrachtenteam en de directie hadden een plan uitgedokterd en konden ons gericht voorstellen doen over wensen en noden. Wij kochten een podium en een bewegingsparcours aan. Dit jaar plannen we ook nog onze Flashback fuif in ’t Perron. De vorige editie werd geannuleerd door corona, maar dit jaar staan we opnieuw klaar om er een groot feest van te maken.”

Gekke bekken

De Sint-Michielsschool werd in 1879 gesticht en startte met 13 leerlingen. Maar het aantal groeide al vlug aan tot 400 leerlingen. “WO I maakte een voorlopig einde aan de school. Pas in november 1930 werd teruggekeerd naar de Elverdingestraat nummer 18”, vertelt directeur Ann-Sophie Artois. “Het metselwerk gebeurde met recuperatiematerialen, deels met stenen van de verwoeste Sint-Maartenskathedraal. Eén van die leerlingen na de heropstart was Isidoor die bekend stond als een ijverige leerling, maar vooral als ‘de leutigste van de klas’. Vrolijke fratsen of streken waren hem niet vreemd. Isidoor had ook zijn vaste traditie om ’s morgens met een gekke bek door de rode poort van de Elverdingestraat binnen te komen en ’s avonds met een nog gekkere bek langs de rode poort van het Minneplein weer naar huis te lopen. Na zijn schoolcarrière was Isidoor een bekend figuur in Ieper. Zijn traditie van een gekke bek zette hij voort telkens hij een cafeetje binnen én buiten ging. De Ouderraad wil met dit bier een hulde brengen aan Isidoor.” (EG)