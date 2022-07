Oudenburgse zomerbar ziet af van prijsaanduiding in fistongs

De populaire zomerbar Fistong in de Zeeweg, opvolger van Bar Abbaye, hield er tot nu een speciale prijsaanduiding voor dranken en eten op na. De prijzen werden niet in euro’s, maar in fistongs op de kaart vermeld. Dat getal moest je dan vermenigvuldigen met 1,80 om de prijs in euro te kennen.

Er was nogal commentaar op deze manier van prijsvermelding. Sommige klanten vonden het misleidend, wat de uitbaters er toe noopte een bevraging op Facebook te organiseren. “We kregen hierop 166 reacties, waarvoor toch onze dank”, zegt Simon Bronders. “En inderdaad, de meesten gaven de voorkeur aan prijzen in euro.”

“Ondernemen is ook je fouten kunnen toegeven en luisteren naar de klanten. Dus hebben we beslist om vanaf vandaag (woensdag 27 juli) betalen in fistongs te laten varen en alle prijzen in euro te vermelden. Wie nog fistongs heeft opgeladen, kan die uiteraard nog gebruiken en hoeft hiervoor niets te doen”, aldus de uitbaters Martijn, Simon en Sybren.

“We willen ook nog eens benadrukken dat cash betalen of met de kaart mogelijk is aan onze bar. Bij vragen staan wijzelf of onze teamleden met de glimlach klaar om die te beantwoorden”, aldus nog Simon Bronders.