Oud-leidersvereniging KSA lanceert biertje ‘Blageur’

Op de Streekbierenavond stelde Braugias, het brouwersteam van oud-leidersvereniging Augias, het biertje Blageur voor. “Hobbymatig brouwden we alles bij elkaar al 23 biertjes. Met ons 24ste biertje Blageur komen we nu voor het eerst echt naar buiten”, klinkt het bij brouwersvrienden Tom Standaert, Dimitri De Coster, Dino Lateste en Bert Vercruysse.

“Onze Blageur is een hoppig blond biertje van 6,5 procent met een bloemig aroma, waarbij de hoppigheid niet overheerst. Met vier soorten mout en drie soorten hop maakten we een verfrissend zomers biertje, dat we lieten brouwen bij Brouwerij Boelens in Belsele-Sint-Niklaas. Wijzelf zijn alvast blij met het resultaat en genoten ervan om samen met andere dorpsgenoten te klinken op Maldegem Kermis 2023”, klinkt het enthousiast. (MIWI)