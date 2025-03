Oud Cortryck, het iconisch cafeetje in het hart van Kortrijk, zoekt nieuwe eigenaar

Eén van de oudste cafés van Kortrijk zoekt een overnemer. “Na met veel passie en inzet Oud Cortryck open te hebben gehouden, hebben wij, met pijn in ons hart, besloten een andere richting uit te gaan”, zegt uitbater Luna Van Melckebeke (27).

Luna Van Melckebeke en haar pluspapa en medevennoot Johan Van Grasdorff openden in december 2023 de deuren van Oud Cortryck. Sindsdien heeft het oudste café van het winkelwandelgebied zich gepositioneerd als een creatieve en culturele ontmoetingsplek in het centrum van Kortrijk. “Met een vaste klantenkring en een unieke focus op kunst, cultuur en muziek is Oud Cortryck uitgegroeid tot een populaire plek voor cultuurliefhebbers. Van livemuziek in ons huiselijk zaaltje tot een expositieruimte voor kunstenaars.”

Wat maakt Oud Cortryck uniek?

Het pand bestaat al sinds 1666. “Als één van de oudste cafés van de stad, heeft Oud Cortryck een rijke geschiedenis en is het een geliefde plek voor zowel lokale bewoners als voor toeristen. Gezien de toplocatie in de Wijngaardstraat, trekt het café dagelijks een gevarieerd publiek aan. Van winkelende passanten tot bezoekers die op zoek zijn naar een gezellige plek om te ontspannen.”

De zaal boven kan ook afgehuurd worden voor privé-evenementen. © MD

Onder Luna is Oud Cortryck uitgegroeid tot een ruimte voor creativiteit en culturele uitwisseling. “Met het café heb ik een sterke focus gelegd op kunst en cultuur. Van kunsttentoonstellingen tot huiskamerconcerten. Oud Cortryck biedt een warme en inspirerende omgeving voor creatievelingen, kunstminnaars en muziekliefhebbers.”

Overname

“Wij zijn op zoek naar een gepassioneerde ondernemer die de creatieve en culturele missie van het café wil verderzetten en verder ontwikkelen. Iemand die de geschiedenis van het café respecteert en tegelijkertijd de ruimte wil benutten voor verdere groei. Er is veel potentieel om nieuwe concepten te integreren. Op dit moment bied ik bijvoorbeeld geen eten aan, maar er is absoluut potentieel om het aanbod uit te breiden en een kleine eetkaart toe te voegen.”

Interesse? Neem contact op via info@oudcortryck.be of spring eens binnen tijdens de openingsuren. Oud Cortryck is open op maandag van 9.30 tot 18 uur, op donderdag van 11 tot 22 uur, op vrijdag en zaterdag van 11 tot 23 uur en zondag van 14 tot 20 uur.