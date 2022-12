Oriento en KoffieSHOT vieren beiden hun 30-jarig bestaan: “Creatief inspelen op evoluties”

De jongste maanden horen we veel negatieve berichten omtrent ondernemen. De leegstand in de Otegemstraat is daar onderdeel van. Oriento en KoffieSHOT mochten 30 jaar ondernemen vieren in Zwevegem. Het kan dus wel.

Al 30 jaar zijn Oriento en Bart Colson actief in de Otegemstraat. In 1992 startten beiden er een eigen zaak. “We voelden ons de jonkies van de straat, nog vrij onervaren in het ondernemen, maar heel gedreven en gepassioneerd in ons vak”, begint Bart Colson. “Ons aanbod, onze persoonlijke stijl en service werden en worden nog steeds gewaardeerd, waardoor we kunnen terugblikken op 30 mooie jaren van ondernemen in Zwevegem”, vult Trui Debaene van Oriento aan. De goesting om te ondernemen beperkte zich niet enkel tot hun eigen zaak, maar zette zich door in hun engagement binnen UNIZO Zwevegem. “We stimuleerden de handelaars om samen te werken en zo het shoppen in Zwevegem aangenaam te maken. Ik denk dan aan De Vrolijke Kinderstraat tijdens Zwevegem-Kermis, de Paas- en eindejaarsacties, de bereworp…” Liep tijdens die 30 jaar alles van een leien dakje? “Nee hoor, we stonden allebei voor grote uitdagingen en dienden creatief in te spelen op evoluties binnen ons marktsegment en binnen de ruimere samenleving”, zegt Bart Colson.

Koffieshot

Fotografie Bart Colson was bij de start een primeur in de streek waar filmpjes in eigen labo werden ontwikkeld en afgeprint op één uur. “De digitale evolutie deed ons omschakelen naar digitale printers en we legden meer de focus op portretfotografie. Het investeren in een grote studio creëerde mogelijkheden zoals het ons specialiseren in onder andere familiefoto’s.” Eind 2018 waagde Bart en zijn team zich aan een sprong buiten hun comfortzone. “De fotozaak werd gerenoveerd en omgebouwd tot een conceptstore waarbij de passie voor fotografie werd gecombineerd met de passie voor koffie… KoffieSHOT was geboren.” En toen kwam corona. “Dit beestje strooide wat roet in het eten, maar ook deze crisis wisten we te overleven. En alweer groeien ideeën om het aanbod in KoffieSHOT uit te breiden. Zopas hebben we geïnvesteerd in nieuwe digitale printers en in januari krijgen we er een keuken bij, zodat we over de middag een lichte lunch kunnen aanbieden. Nee, we bollen nog niet uit en we hopen nog vele jaren actief te blijven in Zwevegem”, aldus nog Bart Colson.

We stonden allebei voor grote uitdagingen

Oriento

In april 1992 startte ook Oriento, even verderop in de Otegemstraat. “Voor mij ging een droom om te ondernemen in vervulling”, vertelt Trui Debaene. “We begonnen met een mix van Oosterse spullen en allerlei geschenkartikelen.” Geïnspireerd door reizen, beursbezoeken en dergelijke, evolueert Oriento naar een mix van eigentijdse woonideeën en originele geschenken, met af en toe een modeaccessoire ertussen, zeg maar een conceptstore avant la lettre. In 2010 werd het concept aangepast en was Oriento Home & Fashion geboren. “Na een grondige verbouwing met annexatie van het aanpalend pand, kreeg Fashion een eigen plaats. Het werd een mooi assortiment modeaccessoires met handtassen, juwelen en sjaals, met oog voor Belgische ondernemers. Ik hou ervan de nieuwste trends op te sporen en geef ook graag persoonlijk advies.” Corona zorgde voor nieuwe uitdagingen. Online kreeg Oriento ook een plaats. Via Instagram en Facebook krijgen de klanten alle nieuwtjes. “Maar toegegeven, onze passie ligt in de winkel, het liefst tussen onze klanten. Dus graag op naar nog vele jaartjes met veel Home & Fashion”, besluit Trui. (GJZ)