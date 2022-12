Opvallend: Cateringdienst Vanallier in Aalbeke verlaagt prijzen op menukaart

Cateringdienst Vanallier in Aalbeke bij Kortrijk lanceerde eind november hun nieuwe menukaart. Opvallend genoeg gaan de prijzen in tegenstelling tot overal elders niet naar boven, maar net naar beneden. “We hebben wat aanpassingen gedaan aan het menu, maar het concept en de kwaliteit zijn hetzelfde gebleven”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré.

De prijzen van zowat alles zijn de afgelopen periode gestegen. Maar cateringdienst Vanallier in Aalbeke laat met hun nieuwe menukaart de prijzen net zakken. Group Bossuwé, waar Vanallier een deel van uitmaakt, heeft besloten om het menu wat aan te passen, zodat ze kwaliteitsvolle en lekkere frietgerechten kunnen aanbieden aan democratische prijzen.

“De klanten zullen geen verschil merken tijdens hun bezoek, behalve dan een positieve noot bij de afrekening”

“Vroeger kon je vier verschillende bijgerechten, zoals groentefrietjes of kroketjes bestellen. Maar nu geven we telkens een standaard portie van Bossuwé frietjes. Door een goede opslag en minder voedsel te verspillen kunnen we kosten besparen. De klanten zullen geen verschil merken tijdens hun bezoek behalve bij de afrekening. Hopelijk zien we met het eindejaar veel volk over de vloer komen”, zegt zaakvoerder Olivier Honoré.