Oppositie wil grotere terrassen in Blankenberge: “Er moet duidelijkheid komen”

N-VA en CD&V dringen er op aan om met carnaval weer grotere terrassen toe te laten. “Verschillende carnavalsgroeperingen plannen immers een kroegentocht”, klinkt het. Ook vanaf Pasen willen de oppositiepartijen opnieuw meer zitplaatsen buiten.

N-VA en CD&V pleitten eerder ook al voor grotere terrassen in de winterperiode. De Blankenbergse horeca-uitbaters moesten deze na de herfstvakantie immers opdoeken omdat het stadsbestuur eerder een oplossing zag in een langetermijnvisie. Beide oppositiepartijen dringen er nu in een gezamenlijk standpunt op aan om terrasuitbreidingen opnieuw toe te laten voor de krokusvakantie. Want geen carnavalsstoet betekent volgens de oppositie niet dat er dit jaar geen carnavalssfeer in de straten zal zijn.

Duurzame aanpak

“Verschillende groeperingen plannen alvast een kroegentocht en ook al spreekt het voor zich dat dit niet over de aantallen zal gaan zoals bij een normaal carnavalsgebeuren, toch kan zo’n groep al vlug uit enkele tientallen leden bestaan. Gelet op de beperkte capaciteit in vele horecazaken kan dit een coronaveilige verwelkoming bemoeilijken en de krokusvakantie brengt sowieso ook al extra volk naar onze badstad”, stelt Jan De Soete (CD&V).

De oppositie vraagt daarom tijdens de krokusvakantie een uitbreiding toe te laten van de terrascapaciteit. “Ook voor de zomerperiode moet er duidelijkheid komen over wat er kan en niet kan. Toen de meerderheid ons voorstel wegstemde om de terrassen tijdens de winterperiode te laten staan, viel te horen dat er werk gemaakt zou worden van een duurzame aanpak. Tot nu toe hebben we daar niks meer over vernomen”, vult Benny Herpoel (N-VA) aan.

We laten ons niet opjagen door de oppositie

In hun gezamenlijk standpunt pleiten N-VA en CD&V ervoor de terrasuitbreidingen net als de voorgaande jaren toe te staan tijdens de krokusvakantie, én voor de komende zomerperiode van Pasen tot eind oktober. “De tijd dringt om iets structureels te voorzien, want de paasvakantie begint al op 4 april en onze handelaars verdienen zekerheid. We hebben vorig jaar gezien dat velen inspanningen doen om een tijdelijke terrasuitbouw te voorzien die ook een esthetische meerwaarde is in het straatbeeld. Willen we hen die capaciteitsuitbreiding opnieuw gunnen, dan moeten we hen ook de kans geven dit op een kwaliteitsvolle manier te doen”, klinkt het.

“Voor carnaval al een extra terrasuitbreiding aanvragen leek ons niet opportuun: carnavalisten hebben nu eenmaal geen zittend gat. Maar we zouden wel ten laatste tegen 1 april een extra buitenterras willen plaatsen en het blijft maar duren eer we daar uitsluitsel over krijgen. We willen graag weten waar we aan toe zijn”, zegt Chantal Degraeve van Café Plaza op de Grote Markt. Voor carnaval diende ze een aanvraag in om een tent te plaatsen. “We wachten al sinds december op antwoord”, klinkt het.

Op individuele basis

“Als er aanvragen zijn voor innames van het openbaar domein, zullen deze op individuele basis beoordeeld worden. Het ene carnavalscafé is tenslotte het andere niet, bovendien zijn er in Blankenberge veel meer horecazaken die níet bij carnaval betrokken zijn. Het heeft dus weinig zin om speciaal voor carnaval een algemene regelgeving in het leven te roepen”, reageert burgemeester Björn Prasse (Open VLD). Een duurzame oplossing voor terrasuitbreidingen is volgens Prasse weldegelijk in de maak. “We zijn een langetermijnvisie aan het uitwerken met de bedoeling om deze vanaf de paasvakantie te implementeren. Maar we gaan ons niet laten opjagen door de oppositie, wij willen met structurele oplossingen komen.”

N-VA drong in de gemeenteraad ook aan op een transparante communicatie omtrent de andere aspecten van het carnavalsfeest. Concreet: zullen de Blankenbergse carnavalisten zich in groep mogen verplaatsen, mogen ze zich verkleden en wordt het bedekken van het gezicht toegestaan? “De carnavalist moet weten waar hij of zij aan toe is, nu er ook versoepelingen zijn aangekondigd”, klinkt het. Volgens burgemeester Prasse zal daarover ten laatste op 21 februari over gecommuniceerd worden. “We willen eerst de wetteksten goed bekijken.”