Opnieuw muziek toegelaten in strandbars in Knokke-Heist, concessieprijs 20 procent hoger

Vanaf 2023 mag er opnieuw muziek gespeeld worden in de strandbars in Knokke-Heist. Dat was sinds enkele jaren verboden nadat er té veel overlast was. Nu mag het dus terug, al zijn er wel duidelijke regels.

De decibeltoeristen? Die zagen ze in Knokke-Heist liever niet. Dus besloot de gemeente midden de zomer van 2019 om alle dj’s uit de strandbars te weren. Het verbod kwam er na wekenlange overlast waarbij op bepaalde plaatsen een ‘partycultuur’ heerste.

Achtergrondmuziek

Wijlen burgemeester Leopold Lippens riep die zomer alle badkarhouders in spoed bijeen en stelde toen orde op zaken. Op het einde van de zomer werd uiteindelijk een nieuw reglement in het leven geroepen: vanaf 2020 was zelfs élke vorm van muziek er verboden, ook op de achtergrond.

Vanaf 2023 komt daar dus opnieuw verandering in. Al zullen er wel duidelijke afspraken vastgelegd worden. “Het gaat om een toelating voor achtergrondmuziek”, duidt bevoegd schepen Anthony Wittesaele (CD&V).

“Muziek die de stiltes doorbreekt en dus voor wat sfeer zorgt, maar het is absoluut niet de bedoeling dat er dj’s worden geboekt of feestjes worden gehouden.”

Individuele toelatingen

Meer concreet zal er gewerkt worden met een geluidsplafond waarbij een vastgelegd aantal decibels maar hoorbaar zal mogen zijn vanop de dijk. Lees: wie droomt van luide partymuziek op een zonnige dag in een strandbar, mag het vergeten.

Bij het gemeentebestuur hebben ze er vertrouwen in dat de vastgelegde afspraken zullen nageleefd worden. “De uitbaters weten dat we een totaalverbod durfden in te voeren. De reacties op de nieuwe afspraken zijn ook positief”, aldus Wittesaele.

De schepen voegt eraan toe dat er zal gewerkt worden met individuele toelatingen. Wie muziek wil afspelen, zal dat dus moeten aanvragen. “Ze zijn wel duidelijk ingelicht dat élke overtreding zal leiden tot een onmiddellijke intrekking van de vergunning”, zegt Anthony Wittesaele. “Maar de ‘hele klas’ straffen als één iemand de regels niet volgt? Neen, dat willen we niet meer doen.”

Concessieprijs

Nog een nieuwigheid: vanaf volgende zomer mogen de uitbaters ook zonnepanelen plaatsen, op voorwaarde dat ze een uniform systeem vinden.

Tot slot zien de stranduitbaters de concessieprijs vanaf 2023 wel met zo’n 20 procent de hoogte ingaan, te wijten aan de algemene stijging van de kosten. “Maar het toelaten van muziek is géén compromis daarvoor”, zegt het gemeentebestuur duidelijk.

Wildgroei

“We zijn uiteraard tevreden”, reageert Kevin Caes van beachbar Lichttorenstrand. “Vooral dat er wordt gewerkt met individuele vergunningen. Want iedereen straffen, omdat één iemand in de fout gaat: dat was in mijn ogen niet correct.”

De stranduitbater ziet ook nog een ander voordeel. “Er was de voorbije jaren – door het verbod – wel een wildgroei aan muziek. Denk aan klanten die hun eigen muziek afspeelden, wat óók verboden was. Met de nieuwe regels hoeven we niet meer voor politieagent te spelen in onze eigen zaak”, zegt Kevin.

“Laat ons hopen dat de muziek nog wat extra volk naar de strandbars lokt om de hogere concessieprijzen mee te compenseren.” (MM)