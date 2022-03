Opbouw strandbars begonnen in Blankenberge: “Eindelijk terug normale opstart”

In Blankenberge is vandaag de opbouw van de strandbars begonnen. Over drie weken, met de start van de paasvakantie gaan ze officieel open en kun je er weer met de voetjes in het zand genieten van een lekkere cocktail. “Na twee jaar corona eindelijk terug normaal kunnen opstarten, dat doet echt deugd”, zegt Michael Polen van Sun Beach.

Voor de plaatsing van de particuliere strandcabines is het nog even wachten tot 26 maart, maar de badkarhouders starten vandaag al met de opbouw van hun strandbars. Over drie weken is het immers al paasvakantie.

“Dan moéten we open zijn, maar hopelijk kunnen we al vroeger opendoen. Daarvoor hangen we af van ons personeel, en ook van het weer natuurlijk. Voor morgen ziet het er alvast goed uit, dus we beginnen met veel courage aan de opbouw”, zegt Michael Polen van Sun Beach.

Hij begint straks aan zijn vijftiende seizoen. “Het voelt ook goed dat we eindelijk weer op de normale manier kunnen opstarten. In het eerste coronajaar mochten we pas in juni opendoen, vorig jaar mochten we eerst geen terraszetels plaatsen. Nu corona eindelijk geweken is, vallen ook de onzekerheid en de stress weg die daarmee gepaard ging. Duimen maar dat het zo blijft.”