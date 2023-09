Op 1 oktober viert Naick éénjarig bestaan van Charlou Delicatessen: “Tijdens Weekend van de Klant krijgen bezoekers kleine attentie”

Naick Vanlokeren (43), geboren en getogen in Kortrijk, nam vorig jaar Charlou Delicatessen over in de Voorstraat. “Weekend van de Klant én verjaardag van de zaak, de ideale gelegenheid om Charlou Delicatessen nog eens in de kijker te zetten. Zeker onze zelf samen te stellen geschenkboxen.”

Van kok en cipier, naar delicatessen

Naick is kok van opleiding. Ze studeerde af van Ter Groene Poorte in Sint-Michiels en werkte vervolgens in verschillende restaurants voor ze haar weg vond naar Justitie. Ze was veertien jaar lang cipier in de gevangenis van Gent. “Maar mijn hart ligt bij de horeca. Wekelijks gingen mijn man en ik iets gaan drinken in de Vagant. Toen we zagen dat Charlou Delicatessen over te nemen stond, ben ik met de vorige eigenaars gaan babbelen”, vertelt Naick.

“Ik had onmiddellijk een klik met de zaak en het concept. Het zijn leuke artikels en per seizoen of naar aanleiding van een feestdag kan je variëren in het aanbod. Ik ga trouwens elk product zelf gaan kiezen en biedt het enkel aan in de winkel als ik er ook achter sta of geproefd heb. Mijn champagne haal ik bijvoorbeeld zelf in de champagnestreek.”

“Elke dag heb ik een aanbod van vers gebak, chocomousse, huisgemaakte confituur en advocaat”

Bij Charlou Delicatessen kan je ter plaatse kiezen voor een aperitief met hapjes of koffie met zoet zoals pannenkoeken en pralines. “Elke dag heb ik een aanbod van vers gebak, chocomousse, huisgemaakte confituur en advocaat. In de winter, wanneer het terras minder zichtbaar is, merk ik dat er soms nog wat drempelvrees is om binnen te komen. Met Weekend van de Klant en de kleine attentie hoop ik die weg te nemen.”

Geschenkboxen vanaf 20 euro

Daarnaast wil Naick haar geschenkboxen vanaf 20 euro nog eens in de kijker zetten. “Die kan je naar eigen smaak en budget samenstellen met verschillende luxeproducten zoals paté en rillette van everzwijn van Handsaeme uit Kortemark, tapenade met truffel uit de Provence van l’Atelier des Saveurs of Martelli pasta van het Italiaans dorpje Lari. Een familiezaak die bestaat sinds 1926. Als je hun pasta proeft, wil je enkel nog deze (lacht). Mijn absolute favoriet.”