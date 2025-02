Oosters restaurant Jade viert 25ste verjaardag: “We leggen de lat heel hoog”

Het oosterse specialiteitenrestaurant Jade in Loppem bestaat een kwarteeuw. “In de beginjaren waren we een atypisch Chinees restaurant, nu zijn we een oosters fusionrestaurant waarbij we de lat heel hoog leggen op vlak van smaken, versheid en oosterse verfijning”, aldus het koppel dat van opleiding arts en schoonheidsspecialiste is.

Restaurant Jade in de Stationsstraat werd in 2000 opgestart door Chopin Kuo en Ying Lui. Het koppel leerde elkaar kennen in Nederland. Hij was arts, zij schoonheidsspecialiste, visagiste en tolk. “Mijn grootouders kwamen uit het zuiden van China. Ze openden 55 jaar geleden een restaurant in Friesland en ik groeide op in hun restaurant. Daardoor besefte ik ook al heel vroeg hoe hard het werken is in de horeca. Tegelijkertijd zag ik hoeveel passie en geduld mijn familie erin stak. Als jong meisje wilde ik eigenlijk schoonheidsspecialiste worden. Mijn man heb ik later in Nederland leren kennen. Ying studeerde in China als arts, maar wilde eerst nog iets van de wereld zien. Om zijn reis naar Europa te bekostigen, werkte hij in een paar restaurants en zo hebben we elkaar ontmoet. Door onze gedeelde passie voor lekker eten, besloten we om samen een restaurant te starten. Tijdens onze zoektocht ontdekten we een mooie woning met een stadstuin in Loppem. Eerder deed het pand dienst als kledingzaak Bips en nog daarvoor was het postkantoor er gevestigd”, start Chopin met een terugblik.

Van Thailand tot Japan

Het was voor Ying en Chopin van meet af aan de bedoeling om een gastronomische kaart samen te stellen. De keuken brengt oosterse invloeden uit Thailand, Japan en Indonesië samen en de Chinese keuken vormt de basis. Voor Loppem was een oosters restaurant 25 jaar geleden nieuw. “Zowel Ying als ik zijn visliefhebbers, ook van schelp- en schaaldieren. Denk aan oesters, kreeft en sint-jakobsvruchten. We zetten dus ook sterk in op visgerechten.”

Chopin en Ying werken al sinds de start met twee formules. “We hebben altijd het restaurant met een takeaway gecombineerd. Bij de afhaalgerechten gaat het doorgaans om makkelijkere en klassieke gerechten, terwijl de vaste kaart en de suggesties in het restaurant zelf door de jaren heen sterk geëvolueerd zijn. In het begin waren we een atypisch Chinees restaurant, nu zijn we een oosters fusionrestaurant waarbij we de lat heel hoog leggen op vlak van smaken, versheid en oosterse verfijning. Op onze kaart kunnen de gasten alle goede Indonesische, Thaise en Japanse invloeden ontdekken.”

“Ying was arts en ik visagiste. Door onze passie voor lekker eten, startten we een restaurant”

Af en toe pakken Chopin en Ying uit met een leuk event. Zo nodigden ze enkele jaren geleden op valentijn daklozen van Poverello uit om gratis de benen onder tafel te schuiven. Bijna veertig daklozen beleefden zo een onvergetelijke middag met vuurwerk, liedjes en lekker eten. Ook nu, naar aanleiding van de 25ste verjaardag van het restaurant, pakken Chopin en Ying met een nieuwe actie uit. Er worden allerlei prijzen verloot onder de restaurantbezoekers en de takeawayklanten.