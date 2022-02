Oostendse garnaalkroket erkend als Vlaams streekproduct

De Oostendse garnaalkroket is, tot spijt van wie het benijdt, de meest traditionele van alle Vlaamse garnaalkroketten. Nu is die kroket dus ook een Vlaams streekproduct.

Niet louter promotioneel, want de kroket moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen: de garnalen in de kroket moeten door Oostendse vissers aangevoerd zijn, gekookt aan boord, onbehandeld en ongepeld zijn en eens aan de wal zo snel mogelijk verkocht en gepeld. Restauranthouders en vishandelaars maken van de koppen bisques of bouillons en kroketten met minstens 30 procent garnalen als kroketvulling.

Bijkomende voorwaarde: de kroketten moeten binnen een straal van 10 kilometer geproduceerd zijn. Daarmee beantwoordt de Oostendse garnaalkroket met verve aan de vijf voorwaarden die VLAM stelt aan traditionele streekproducten om het label te krijgen: een traditionele bereiding met grondstoffen uit de streek, de lokale bevolking moet het product herkennen als traditioneel en streekeigen, het moet op een ambachtelijke wijze en volgens de streektraditie gemaakt zijn en minstens al 25 jaar in de streek van oorsprong bestaan.

Korte keten

“De traditie van het kustvissen op grijze garnalen, de korte keten aan de vistrap en de lokale horeca en viswinkels als belangrijk onderdeel van de economie gaan hier hand in hand. Elke partner speelt zijn rol om het Oostends eetbaar erfgoed op de (wereld)kaart te zetten. Ook speculaas uit Scherpenheuvel draagt voortaan het etiket Vlaams streekproduct. Dat brengt het totaal aantal Vlaamse streekproducten op 225”, aldus Hilde (what’s in a name) Crevits, Vlaams minister van Landbouw en Visserij.

Hoofdstad van de garnaalkroket

“De garnaalkroket en Oostende zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze heerlijke Oostendse specialiteit groeide de voorbije jaren echt uit tot een ware reason to come, maar zit ook in het hart bij Oostendenaars”, weet burgemeester Bart Tommelein. “We zullen Oostende de komende jaren verder uitbouwen tot de hoofdstad van de garnaalkroket. Met dit project zetten we volop in op korte keten en ondersteunen we niet alleen onze restaurants, maar ook de Oostendse garnaalvissers.”

Goed om weten ook: de Noordzeegarnalen herken je aan de bruine streepjes op de rug, het absolute topseizoen is van augustus tot november. Elke garnaalvisser heeft zijn eigen kookrecept met als basis kokend zeewater en een extra portie zout. Bij een verse garnaal moet de kop stevig en knapperig zijn als je erin knijpt. Het volgende garnaalkrokettenfestival op 22 en 23 oktober.