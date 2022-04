Oostendse discotheek Boccaccio Beach sluit, uitbater Benny Strouven zegt nachtleven vaarwel

Benny Strouven heropent zijn discotheek Boccaccio Beach niet. In de Langestraat in Oostende verdwijnt opnieuw een dancing.

De legendarische Boccaccio (Destelbergen in de jaren ‘80 en Halen in de jaren ‘90) kreeg in 1997 een vervolg aan de kust in het casino van Middelkerke. In 2002 verkaste ondernemer Benny Strouven naar Hangaar 1 in het havengebied om vanaf 2002 een definitieve stek te vinden onder het Europacentrum in de Langestraat.

“Eigenlijk ben ik al begin jaren ’80 begonnen als deejay en voorzitter van een vrije radio. In 1987 ontdekte ik de discothekenwereld en heb me zo opgewerkt tot uitbater. Ik zit dus al 35 jaar in de business”, blikt Benny nostalgisch terug.

Van het ene avontuur naar het andere

“De zaak in Halen draaide op volle toeren en we wilden uitbreiden. Dat kon aan zee met een tweede zaak. We hebben prachtige tijden beleefd aan de kust en stortten ons van het ene avontuur in het andere. De beslissing om te verhuizen naar de uitgaansbuurt in 2007 beklaag ik me zeker niet. Al die jaren runde ik wel twee discotheken in Halen en Oostende.”

“Dat betekende elk weekend heen en weer rijden om de kassa af te sluiten en in de zomer een zeer intens leven want dan waren we elke dag open.”

Goede reputatie

Strouven geniet in de Langestraat een goede reputatie: er waren weinig problemen met zijn discotheek en ook met de omliggende horecazaken was er een goede verstandhouding.

“Door de pandemie hebben we twee jaar stilgelegen. Tot daar aan toe. Nu gaat iedereen weer ‘vollen bak’ open. Maar die twee jaar hebben me wel aan het denken gezet. Ik ben 60 jaar en er is meer in het leven dan elk weekend in de discotheek staan.”

“Vroeger sloot ik om 4 uur, maar de laatste jaren, en daar was een speciale vergunning voor, liep dat wel uit tot 9 uur ’s morgens. Ik dacht steeds vaker ‘waar ben ik mee bezig’. Je leeft maar één keer.”

Persoonlijk trauma

Benny Strouven kreeg ook een persoonlijk drama te verwerken: hij vond in april 2020 zelf zijn vermiste vader terug in een rivier.

“Dat is tragisch. Het zal misschien ook wel meegespeeld hebben in mijn beslissing”, zegt Benny. Hij zal in Halen nog één keer per maand zijn Boccaccio open doen. “En voor de rest werk ik op mijn boerderijtje in Beernem.”

Schepen Maxim Donck (N-VA), bevoegd voor uitgaansbeleid : “Elk vertrek is te betreuren. Uit de bevraging van jongeren blijkt trouwens dat Oostende een tekort heeft aan dansgelegenheden. Maar nieuwe zaken aantrekken is niet evident want het moet ook rendabel zijn voor de uitbaters. De stad zal wel zelf in het Bosjoenk een fuifzaal bouwen.”

(EF)